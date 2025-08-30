Encuentran a Erika, una menor que había desaparecido en Tenerife

La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta para localizar a Erika G.P., de 17 años, a quien se le había perdido la pista el pasado 21 de agosto en Santa Cruz de Tenerife.
Su caso era urgente, ya que se trata de una persona vulnerable.
La menor, a quien se describía con una estatura entre 1,60 y 1,70 metros, complexión normal y pelo y ojos castaños, ha sido localizada gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión.
Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier otra información de un desaparecido, que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.