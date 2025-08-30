sucesos

Encuentran a Erika, una menor que había desaparecido en Tenerife

Su caso era urgente y SOS Desaparecidos ya ha desactivado la alerta
Encuentran a Erika, una menor que había desaparecido en Tenerife. SOS Desaparecidos
Encuentran a Erika, una menor que había desaparecido en Tenerife. SOS Desaparecidos
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

La asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta para localizar a Erika G.P., de 17 años, a quien se le había perdido la pista el pasado 21 de agosto en Santa Cruz de Tenerife.

Su caso era urgente, ya que se trata de una persona vulnerable.

  1. Encuentran a Pedro José, que había desaparecido en Canarias. SOS DesaparecidosEncuentran a Pedro José, que había desaparecido en Canarias
  2. Encuentran a Zinedine, que había desaparecido en TenerifeEncuentran a Zinedine, que había desaparecido en Tenerife

La menor, a quien se describía con una estatura entre 1,60 y 1,70 metros, complexión normal y pelo y ojos castaños, ha sido localizada gracias a la colaboración ciudadana y a la difusión.

Desde la asociación piden a todas aquellas personas que puedan aportar cualquier otra información de un desaparecido, que se dirijan a los teléfonos 868 286 726 o al correo info@sosdesaparecidos.es.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas