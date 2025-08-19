Muere un ciclista tras sufrir un accidente en Tenerife

A las 18:36 horas, el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibía una alerta en la que se comunicaba que un ciclista precisaba asistencia sanitaria tras la colisión con un turismo en la Ctra. del Amparo, municipio de Icod de Los Vinos.
El personal del SUC valoró al afectado, un hombre de 50 años, que presentaba lesiones de gravedad, y procedió con su traslado al Hospital del Norte. Sin embargo durante el trayecto, el afectado entró en parada cardiorrespiratoria, pero a pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas practicadas por el personal de la ambulancia, el afectado falleció al llegar al centro hospitalario.
a Policía Local reguló el tráfico en la vía y la Guardia Civil se encargó de las diligencias judiciales correspondientes.