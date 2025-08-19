Ni Santa Cruz de Tenerife ni Las Palmas de Gran Canaria: este es el municipio más grande de Canarias y tiene las mejores playas del mundo

Canarias tiene un total de 88 municipios, todos ellos con unas características muy concretas y con su encanto propio. Sabemos cuál es el más pequeño, pero: ¿cuál es el municipio más grande de Canarias?
El Puerto de la Cruz, en Tenerife, es el municipio más pequeño de las Islas, aunque pueda llamar la atención por su densidad de población, pero si lo que queremos es encontrar el municipio más grande de Canarias hay que viajar, que siempre es una buena oportunidad, a Fuerteventura.
El municipio más grande de Canarias, con playas de ensueño
En el suroeste de Fuerteventura se encuentra Pájara, el municipio más grande de Canarias, con una superficie que supera los 380 kilómetros cuadrados. Su territorio abarca buena parte de la península de Jandía y un litoral de más de 130 kilómetros de costa, donde se alternan playas paradisíacas, acantilados y espacios naturales protegidos.
Naturaleza y patrimonio
Pájara concentra algunos de los paisajes más impresionantes de Canarias. El Parque Natural de Jandía, con la playa de Cofete como emblema, es uno de los espacios más valorados por quienes buscan la naturaleza en estado puro. También destacan el Monumento Natural de Ajuy y la Montaña Cardón, lugares de gran interés geológico y biológico.
En el propio casco de Pájara se conserva la iglesia de Nuestra Señora de la Regla, un templo que combina tradición y arte popular, siendo uno de los ejemplos más singulares de la arquitectura religiosa majorera.
Turismo y vida local
El municipio más grande de Canarias combina zonas rurales de gran tradición con importantes núcleos turísticos como Morro Jable y Costa Calma, que reciben cada año a miles de visitantes atraídos por su clima, sus playas y su amplia oferta hotelera. En La Lajita se encuentra el Oasis Wildlife Fuerteventura, un centro de conservación de fauna que también funciona como granja de camellos, la más grande de Europa.
Este equilibrio entre lo natural y lo turístico ha convertido a Pájara en uno de los motores económicos de la Isla, sin perder su identidad ligada al mar, la ganadería y la vida rural.
Un lugar imprescindible
Con su mezcla de playas kilométricas, paisajes volcánicos y pueblos con encanto, Pájara no es solo el municipio más grande de Canarias, sino que refleja a la perfección la esencia de Fuerteventura. Su condición de ser el más grande de Canarias lo hace aún más especial, pues dentro de sus límites se concentra una riqueza natural y cultural que lo convierte en un destino imprescindible para quienes visitan el Archipiélago.