Rescatan unos 20 cadáveres y a 17 supervivientes tras un naufragio rumbo a Canarias

Las labores de búsqueda continúan, pues se estima que a bordo iban más de 100 migrantes
Imagen de archivo de un cayuco rescatado por Salvamento Marítimo. Antonio Sempere / Europa Press
Las autoridades mauritanas han rescatado este jueves una veintena de cadáveres y a 17 supervivientes tras el naufragio en sus aguas atlánticas de una embarcación que transportaba a más de un centenar de migrantes con rumbo a Canarias.

Fuentes de la Guardia Costera de Mauritania, que no precisaron la cifra exacta de cuerpos recuperados, indicaron a EFE que las labores de búsqueda continúan a la altura de la zona de M’haijratt, situada a unos 60 kilómetros al norte de Nuakchot, donde se produjo el naufragio.

