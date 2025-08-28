Open Arms llega a Canarias para visibilizar el drama de la ruta atlántica: el barco ya está atracado en Tenerife y se podrá visitar

El buque de la ONG Open Arms permanecerá en Canarias durante dos meses con el objetivo de visibilizar la realidad migratoria en la ruta atlántica, considerada más larga y dura que la mediterránea.
Durante este tiempo, la embarcación estará atracada en diferentes puertos del Archipiélago. Esta mañana lo hacía en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
El Open Arms es un antiguo remolcador construido en 1974 con el nombre Ibaizabal Tres y adaptado en 2017 como buque de salvamento marítimo. Tiene una eslora de 36,9 metros, una manga de 9,5 metros y un peso muerto de 351 toneladas. Opera bajo bandera española y está especializado en operaciones de rescate en alta mar.
La organización Open Arms cumple en septiembre diez años de actividad, desde que Óscar y Gerard Camps iniciaran en Lesbos las primeras operaciones de asistencia a migrantes. En este tiempo, ha rescatado a más de 73.000 personas, de ellas más de 8.000 auxiliadas directamente por este buque.
Además de su labor en el Mediterráneo central, la entidad ha impulsado corredores humanitarios en Gaza y ha participado en misiones de apoyo logístico y alimentario en Ucrania junto a World Central Kitchen.
Jornada de puertas abiertas en el Open Arms
El programa en Canarias contempla jornadas de puertas abiertas y actividades educativas. El calendario fija visitas del 1 al 7 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria, del 9 al 15 en Santa Cruz de Tenerife y del 22 al 27 en Arrecife.
Por las mañanas se recibirán centros escolares y por las tardes estará abierto al público general.
La ONG mantendrá su disponibilidad en caso de emergencia marítima durante su estancia en el Archipiélago.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha recorrido este jueves el buque atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, donde ha reconocido la trayectoria de la ONG y ha recordado que en 2022 recibió la Medalla de Oro de Canarias.
Durante la visita, Clavijo ha intercambiado el teléfono con Óscar Camps, fundador de Open Arms, un momento que ha sido captado por Diario de Avisos en foto.
Clavijo tacha a Abascal de “auténtico fascista”
La llegada del Open Arms a Tenerife ha coincidido con las declaraciones del líder de Vox, Santiago Abascal, que pidió la confiscación y el hundimiento del barco, a la que calificó como “barco de negreros”.
Ante tales afirmaciones, Clavijo ha tachado de “auténtico fascista” a Abascal y ha comentado que cuando alguien ocupa un puesto de responsabilidad, y “desgraciadamente lo tiene”, debe ser más “prudente”.
Ha indicado que “tiene que medir un poco las palabras” porque genera “crispación, malestar” y le “hace un flaco favor a la democracia, salvo que a le moleste también la democracia como el Open Arms”, algo que empieza a pensar.
Clavijo ha destacado que aunque respeta que Vox “pueda estar” en el Congreso y en el Senado “porque esas son las reglas de la democracia”, si bien no comparte “para nada” su discurso”, entiende que Abascal “debe respetar” que otras personas que “piensan distinto”, puedan hacer la labor de solidaridad y respeto a los derechos humanos que hace Open Arms.
“Estoy seguro que si él naufragase y el Open Arms estuviese cerca, iría a rescatarlo, cosa que no sé si él haría con el Open Arms”, ha detallado.
La presencia del Open Arms en Canarias coincide con un aumento de llegadas de embarcaciones a las costas del Archipiélago y con la creciente presión de la ruta atlántica, que se ha convertido en una de las vías migratorias más peligrosas hacia Europa.