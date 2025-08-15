Plantean cambiar la fecha de la Bajada de la Virgen de Los Reyes

El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, anunció ayer que se reunirá con los representantes de los grupos de bailarines, así como con el resto de entidades públicas, eclesiásticas y la sociedad herreña, para reflexionar sobre la necesidad de definir y modificar el modelo de gestión de la Bajada de la Virgen de Los Reyes, que en esta edición recibió a 40.000 visitantes.
En un balance de esta edición, Armas recordó que el Cabildo invirtió 5 millones de euros. Al expresar su idea de retomar la celebración en mayo, planteó la creación de un organismo que trabaje con el tiempo y los recursos suficientes en 2029. Armas agradeció la predisposición a llegar a entendimientos entre los grupos de bailarines y el civismo de la sociedad herreña y los miles de visitantes.
También comparecieron la consejera de Turismo y Transportes, Davinia Suárez; el director de Presidencia, Juan Rafael Zamora; el responsable del Plan de Autoprotección, Jesús Pérez; el gerente de la empresa pública Meridiano, Jonás Rodríguez, y la coordinadora de la Bajada, Mercedes Rivero.