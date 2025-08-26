Cuánto dinero se lleva San Sebastián de La Gomera por ganar el Grand Prix

El Grand Prix del Verano 2025 concluyó este lunes en Televisión Española con una final muy igualada entre San Sebastián de La Gomera y Cubas de la Sagra (Madrid). La victoria fue para el municipio canario por un ajustado 22 a 18, lo que lo convierte en el primer pueblo del Archipiélago en proclamarse campeón desde el estreno del programa en 1995.
El equipo gomero, dirigido por la alcaldesa Angélica Padilla y apadrinado por el expiloto Jorge Lorenzo, arrancó la noche con ventaja al imponerse en la primera prueba, Los Recoge Cocos. Sin embargo, la igualdad se mantuvo durante gran parte del programa: San Sebastián perdió en La Patata Caliente y en el Champions Prix, y llegó a la última ronda con desventaja, 19 a 21.
Todo se resolvió en la prueba decisiva de El Diccionario, donde la representación canaria se mostró más precisa. Los aciertos de la alcaldesa y de Lourdes Armas López, asesora cultural del municipio, frente a los errores del equipo madrileño y el acierto de la palabra prónuba, dieron la vuelta al marcador hasta el 22-18 final.
La emisión batió récord de audiencia en la noche del lunes.
El premio del Grand Prix
El triunfo de San Sebastián de La Gomera otorga al Ayuntamiento un premio de 30.000 euros. Sin embargo, esa cantidad no se recibe íntegra, ya que los premios de televisión están sujetos a impuestos.
Según la plataforma especializada TaxDown, la productora aplica directamente una retención del 19% en el IRPF, lo que supone una deducción de 5.700 euros, de modo que Hacienda descuenta esa parte antes de ingresar el dinero.
A ello se suma la retención correspondiente a la Comunidad Autónoma de Canarias, lo que reduce aún más el importe final disponible para las arcas municipales.
En la primera edición del programa, celebrada en 1995, el bote era de 40.000 euros, una cifra que ha variado a lo largo de los años hasta quedar fijada en los 30.000 actuales.
Canarias en el Grand Prix
Con este título, San Sebastián de La Gomera entra en la historia del concurso como el primer municipio canario en levantar el trofeo. Antes lo intentaron otras localidades del Archipiélago:
- Haría (Lanzarote, 1995): primer pueblo canario en participar, alcanzó la final de la edición inaugural.
- El Sauzal (Tenerife, 1996): representado por Paulino Rivero, participó en semifinales.
- Pájara (Fuerteventura, 1997): llegó hasta la final, pero cayó ante Murchante (Navarra).
- Firgas (Gran Canaria, 1998)
- Agache-Güímar (Tenerife, 2001)
- Antigua (Fuerteventura, 2003)
- Buenavista del Norte (Tenerife, 2005)
En 2023, el Grand Prix regresó a Televisión Española tras más de una década de ausencia. Presentado por Ramón García junto a Michelle Calvó y Cristinini. En esta nueva edición, con Lalachus y Ángela Fernández como comentaristas, el concurso ha recuperado su lugar como uno de los programas más seguidos del verano.