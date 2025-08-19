Profesores de Música denuncian que Educación bloquea su regreso a los conservatorios de Canarias

Una veintena de profesores canarios de Música y Artes Escénicas acusan a la Consejería de Educación de bloquear las comisiones de servicio y las plazas en los concursos de traslados, impidiéndoles así regresar al Archipiélago, incluso con vacantes sin cubrir. La situación afecta a familias, con hijos pequeños separados de sus progenitores, o cuidadores distantes.
El colectivo exige la convocatoria anual y pública de comisiones para estos Cuerpos con el mismo formato que el resto de docentes, lo cual acabaría con la discriminación entre cuerpos; el respeto al Estatuto Básico del Empleado Público -en los apartados de movilidad, transparencia, igualdad, mérito y capacidad-; la renovación automática de las comisiones concedidas mientras persistan las circunstancias familiares o de salud que las motivaron; la publicación motivada de cada concesión o denegación, con listados provisionales y definitivos para garantizar el derecho a recurso; y la relación de todas las plazas orgánicas de los Conservatorios para su posterior publicación en los concursos nacionales de traslados, ya que denuncian su “manipulación” para beneficiar a los interinos -que no han obtenido plaza en la fallida estabilización- y evitar que funcionarios de carrera, con su oposición aprobada, puedan acceder.
Estos docentes se vieron obligados a presentarse a un proceso de oposiciones o concurso de estabilización en Península porque Canarias lleva más de 35 años sin convocar plazas para los conservatorios de las Islas, una situación excepcional y única en España. Una vez obtenida una plaza de funcionario, se enfrentan ahora a l batalla, la de volver a casa.
Para ello, hay fórmulas como las comisiones de servicio, que la Ley reconoce a los funcionarios de carrera y que la Orden autonómica de 2010 detalla con baremos y plazos para los cuerpos de Maestros y Profesores de Secundaria pero que excluye a los docentes de Conservatorios, lo que supone discriminación. Lo mismo ocurre con el Concurso Nacional de Traslados, que solo ha sacado cinco plazas en 10 años.
Varios de estos funcionarios de carrera de los conservatorios superiores y profesionales que trabajan en la Península recalcaron a DIARIO DE AVISOS que la Consejería “no convoca ni resuelve con transparencia” esas comisiones de servicio que les permitirían ocupar las vacantes. Achacan este bloqueo a un “pacto con los interinos en abuso de temporalidad que no lograron plaza en la estabilización”, así no se autoriza ningún traslado si implica desplazar a personal temporal.
Recordar que el proceso de estabilización en Canarias, dejó un 55% de las 41 plazas que salieron a concurso, para profesores que no trabajan en los conservatorios de Canarias.
El 100% de las renovaciones y de las nuevas solicitudes para el próximo curso fueron rechazadas el pasado 8 de agosto, lo que ha dejado a los profesores con apenas margen de acción para realizar el cambio de matrícula de sus hijos o la búsqueda de alojamiento en sus destinos en Andalucía, Cantabria, Castilla y León o Extremadura, entre otros.