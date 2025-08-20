Ordenan la retirada inmediata en España de varios productos para heridas y quemaduras

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ha informado de la retirada del mercado de varios productos MediHoney para heridas y quemaduras, tras detectarse posibles fallos en el envasado que podrían comprometer su esterilidad.
Según ha comunicado el fabricante, Derma Sciences Inc. (Canadá), los defectos incluyen un sellado inadecuado de los envases de barrera estéril, la falta de protección adecuada durante el transporte y un fallo en el tapón de rosca de los tubos. El uso de un producto no estéril podría suponer un riesgo de infección para los pacientes, de ahí su orden de retirada.
Retirada productos para heridas afectados
Los artículos retirados corresponden a las siguientes referencias: gel para heridas MediHoney (391 y 395), miel médica MediHoney (398), hidrogel MediHoney (780, 781, 782 y 783), apósito estéril para quemaduras MediHoney HCS (784 y 785), MediHoney HCS (787) y lámina de gel MediHoney (799).
Estos productos están indicados para el tratamiento de heridas agudas y crónicas, úlceras, quemaduras superficiales y de segundo grado, así como primeros auxilios.
Distribución en España
En el territorio nacional, la distribución se ha realizado a través de la empresa PRIM S.A. (Madrid), que ha emitido una nota de aviso dirigida a distribuidores, profesionales sanitarios, farmacias y pacientes con instrucciones sobre cómo proceder.
Recomendaciones
La AEMPS señala que los pacientes que tengan alguno de estos productos deben dejar de utilizarlos y desecharlos, y en caso de necesitar continuar con un tratamiento iniciado con MediHoney deben consultar con su profesional sanitario.
Los profesionales sanitarios y las farmacias deben revisar sus inventarios para identificar la presencia de los productos afectados; en caso de detectarlos, deben ponerlos en cuarentena y abstenerse de utilizarlos o dispensarlos, además de seguir las indicaciones recogidas en la nota de aviso.
Tanto profesionales como farmacias tienen la obligación de notificar cualquier síntoma relacionado en el portal NotificaPS. Por su parte, los distribuidores deben inmovilizar las unidades en su poder, no redistribuirlas y avisar a las farmacias para que retiren los productos y procedan a su devolución.