TEA Tenerife Espacio de las Artes proyecta el film galo ‘La receta perfecta’

TEA Tenerife Espacio de las Artes, en la capital tinerfeña, proyecta desde este viernes y hasta el domingo (19.00 horas) La receta perfecta, una conmovedora comedia de Louise Courvoisier que retrata con inteligencia los lazos familiares y afectivos de unos personajes llenos de desparpajo y ansiosos de aventura.
Ambientado en el entorno rural francés, este film naturalista repleto de matices ha sido distinguido con importantes galardones, como el de mejor ópera prima y mejor actriz revelación en los Premios César, el Premio de la Juventud en el Festival de Cannes o el Premio Punto de Encuentro y Premio del Público en la Seminci de Valladolid. La receta perfecta se proyecta en versión original en francés con subtítulos.
Clément Faveau, Mathis Bertrand, Luna Garret, Dimitry Baudry, Maïwène Barthelemy y Armand Sancey Richard protagonizan esta cinta que cuenta la historia de Totone, un joven de 18 años que pasa la mayor parte del tiempo bebiendo cervezas y de fiesta en la región del Jura con su grupo de amigos. Pero la realidad le atrapa: tiene que cuidar de su hermana de siete años y buscarse la vida.