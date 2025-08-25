Nueva temeridad en Tenerife: los denunciados se enfrentan a multas de 500 euros

Nuevo caso de temeridad en Tenerife. Agentes de la Policía Local de La Orotava denunciaron el pasado fin de semana a varios conductores por conducción temeraria en el Polígono San Jerónimo, según ha informado el Área de Seguridad y Emergencias del municipio.
“Este tipo de infracciones están sancionadas con 500 euros de multa y la pérdida de seis puntos del carné de conducir”, recuerda la policía.
Los hechos tuvieron lugar ante decenas de personas que se encontraban en la zona como espectadores.
El dispositivo de vigilancia se apoyó en el nuevo sistema de videovigilancia de tráfico, que permite un mayor control en la zona. Esta herramienta se complementa con controles presenciales y con el uso de la Unidad de Drones de la Policía Local, lo que amplía la capacidad de supervisión en este punto del municipio.
Videovigilancia y drones ante temeridades
El nuevo sistema de videovigilancia de tráfico implantado en La Orotava permite a la Policía Local un mayor control en zonas de alta afluencia, como el Polígono San Jerónimo.
Estas cámaras se integran en un dispositivo que combina la supervisión a distancia con controles presenciales y el apoyo de la Unidad de Drones, que refuerza la vigilancia en tiempo real desde el aire.
El objetivo es mejorar la seguridad vial y disuadir conductas peligrosas, como la conducción temeraria o las carreras ilegales, especialmente en áreas donde se concentran denuncias vecinales por exceso de velocidad o maniobras arriesgadas.
La última temeridad en Tenerife
Temeridades como la de este fin de semana en La Orotava ocurren cada vez con mayor frecuencia en la Isla. Prueba de ello es uno de los últimos casos de imprudencia en las carreteras, de la que se hizo eco Diario de Avisos.
El pasado 20 de agosto, la Guardia Civil informaba que había denunciado a ocho personas por conducción temeraria y por no usar los elementos de seguridad mientras circulaban por la TF-24, en el Parque Nacional del Teide.
Las imágenes, difundidas en redes sociales, mostraban a varios ocupantes de dos vehículos de alquiler viajando sentados en las ventanillas, con la parte superior del cuerpo fuera del coche y sin utilizar el cinturón de seguridad.
La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS-GIAT) abrió una investigación tras detectar el vídeo y desplegó un dispositivo en el que participaron agentes del Destacamento de Tráfico de Granadilla de Abona y de la Sección Fiscal y de Fronteras del Aeropuerto Tenerife Sur.
Los ocupantes fueron identificados como turistas extranjeros que estaban a punto de regresar a su país. Las denuncias se notificaron a los conductores por conducción temeraria y a los pasajeros por no usar el cinturón de seguridad.
En total, se impusieron dos multas de 500 euros con detracción de seis puntos del carné y seis sanciones de 200 euros, todas abonadas en concepto de depósito al no ser residentes en España.