Multas de hasta 6.000 euros en Canarias: esta son las sanciones más frecuentes en verano

Con la llegada del verano, las zonas de costa y los núcleos urbanos más turísticos de Canarias registran un aumento notable de vehículos. Encontrar aparcamiento se convierte en un reto y, en muchos casos, el desconocimiento de las normativas locales desemboca en multas que pueden alcanzar cifras elevadas.
Según la aplicación Parclick, especializada en la reserva de aparcamientos online, el verano concentra algunas de las multas más habituales de estacionamiento, tanto en grandes ciudades como en áreas costeras del Archipiélago.
Multas frecuentes en Canarias
En municipios turísticos, las zonas azules y verdes amplían horarios durante la temporada estival. No respetar estos límites puede derivar en multas que rondan los 90 euros.
En localidades costeras del Archipiélago también se intensifica la vigilancia en espacios de carga y descarga, pasos de peatones y aceras, con multas que ascienden a 200 euros. La doble fila, una práctica común en áreas céntricas con alta demanda de plazas, se sanciona igualmente con 200 euros.
En cuanto a la Ley de Costas, aparcar en accesos a playas o en terrenos protegidos puede conllevar multas que van desde los 50 hasta los 150 euros. En enclaves de especial valor ambiental, como espacios naturales o zonas incluidas en la Red Natura 2000, la sanción puede alcanzar hasta los 6.000 euros.
Normas en zonas de playa y parques naturales
Algunos municipios han habilitado sistemas de reserva previa de aparcamiento en áreas naturales para controlar la afluencia de vehículos. El incumplimiento de estas medidas puede dar lugar a sanciones elevadas, además de la retirada del vehículo.
En Canarias es habitual encontrar refuerzos temporales de la Zona Azul en localidades costeras durante los meses de julio y agosto, con el objetivo de ordenar el estacionamiento ante la elevada demanda turística.
Consejos para evitar sanciones
La mejor forma de evitar sanciones es planificar el aparcamiento, reservar plazas con antelación en distintos aparcamientos de Canarias, además de parquímetros en zonas reguladas.
Entre las recomendaciones básicas figuran no aparcar en doble fila, no ocupar zonas de carga y descarga, evitar invadir aceras o accesos a playas, y comprobar siempre los horarios de estacionamiento regulado en verano.
Zonas azules y verdes en Canarias
Las Palmas de Gran Canaria
- La empresa municipal Sagulpa gestiona tanto las zonas verdes (para residentes) como las zonas azules (rotación) en varios barrios. Las zonas verdes con información disponible incluyen Canalejas, Arenales, Puerto y Alcaravaneras, Vegueta, Triana, Guanarteme, Ciudad Jardín, Altavista, Schamann y 7 Palmas.
- Desde abril de 2025 se amplió el horario de cobro de zona azul al mediodía (de 14:00 a 16:00) en barrios como Alcaravaneras, Guanarteme y Triana, sumando 912 plazas adicionales en pago continuo.
- Nuevas calles añadidas a la zona verde: Churruca, Pizarro, Panamá, Espartero, California, Perú, Salvador, Almansa, Cayetano Manrique, Lepanto, Párroco Francisco Rodríguez, Covadonga, Vergara y Secretario Padilla. Se habilitaron nuevas plazas azules en: Simancas, Cayetano Manrique, Numancia y Párroco Francisco Rodríguez.
Santa Cruz de Tenerife
- La implantación de zonas azules y verdes está en curso y se prevé alcanzar 15 .382 plazas en barrios como El Chapatal, Duggi-Centro y Cabo Llanos, en fases futuras también La Salud.
- A día de hoy, aún no hay ordenanza activa, pero está en proceso de regulación.
La Palma
En Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane existen zonas azules activas desde 2016.