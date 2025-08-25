La Aemet avisa de las zonas de Canarias donde se esperan lluvias este lunes

La previsión meteorológica para este lunes en Canarias apunta a cielos poco nubosos con presencia de nubes altas, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el norte de las Islas predominarán los cielos nubosos al inicio del día, con apertura de claros a partir del mediodía, aunque al final de la tarde volverán a aumentar las nubes con posibles lluvias débiles y ocasionales, más probables en las medianías del nordeste.
Las temperaturas registrarán pocos cambios en las costas, salvo ligeros ascensos en el litoral este, mientras que en medianías y zonas altas se prevén descensos moderados, sobre todo en las máximas. Los valores oscilarán entre los 29 grados de máxima en Tenerife y los 18 de mínima en El Hierro.
En cuanto al viento, soplará el alisio moderado, con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste, y predominio de las brisas en el oeste. En las cumbres centrales y la Dorsal de Tenerife, será moderado del norte-noroeste con intervalos de fuerte por la tarde, sin descartar rachas muy fuertes en medianías orientadas al sur a últimas horas.
Respecto al mar, soplará viento del nordeste con fuerza 4 o 5, arreciando a fuerza 6 en zonas del este y oeste de las islas montañosas, Lanzarote y Fuerteventura. Se espera marejada aumentando a fuerte marejada y mar de fondo variable con olas de hasta un metro.
El tiempo en Canarias por islas
- Tenerife: nuboso en el norte por debajo de 1.200 metros durante la mañana, con apertura de claros al mediodía y aumento de nubosidad al final, con posibilidad de lluvias débiles en el nordeste. En el resto, poco nuboso con intervalos en la costa oeste y presencia de nubes altas.
- Santa Cruz de Tenerife: 24ºC / 29ºC.
- La Palma: nuboso en el norte y este por debajo de 1.300 metros en las primeras horas, con claros al mediodía. Por la tarde-noche aumentará a nuboso, con probabilidad de lluvias débiles en el nordeste.
- Santa Cruz de La Palma: 22ºC / 26ºC.
- La Gomera: nuboso en el norte al inicio, con apertura de claros al mediodía y aumento de nubosidad al final con baja probabilidad de lluvias débiles, sobre todo en medianías. En el resto, intervalos nubosos en la costa sur y presencia de nubes altas.
- San Sebastián de La Gomera: 23ºC / 28ºC.
- El Hierro: nuboso en el norte por la mañana, con claros al mediodía y aumento de nubosidad por la tarde-noche, con probabilidad de lluvias débiles en medianías del nordeste. Poco nuboso en el resto.
- Valverde: 18ºC / 25ºC.
- Gran Canaria: nuboso en el norte por debajo de 1.100 metros en la primera mitad del día, con apertura de claros al mediodía. Por la tarde-noche volverá a nuboso, con posibilidad de lluvias débiles en medianías. Poco nuboso en el resto, con nubes altas.
- Las Palmas de Gran Canaria: 23ºC / 25ºC.
- Fuerteventura: intervalos nubosos en las primeras horas, poco nuboso al mediodía y aumento a nuboso por la tarde-noche, con baja probabilidad de lluvias débiles en el norte. Viento moderado del norte, con intervalos de fuerte al sur de Jandía.
- Puerto del Rosario: 22ºC / 27ºC.
- Lanzarote: intervalos nubosos en el norte, con predominio de cielos nubosos a primeras horas. Al mediodía se abrirán claros y por la tarde-noche tenderá a nuboso, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas. Poco nuboso en el resto.
- Arrecife: 22ºC / 28ºC.
Los coletazos de Erin en Canarias
El huracán Erin, que alcanzó la categoría 5 con vientos de hasta 260 kilómetros por hora en el Atlántico, se ha debilitado hasta convertirse en un ciclón extratropical muy intenso tras su paso hacia el norte de Estados Unidos.
Aunque no tiene un impacto directo en España, sus efectos indirectos ya comienzan a notarse en Canarias. La borrasca postropical asociada a Erin está provocando un descenso de las temperaturas y la desaparición de la calima.
Durante este lunes dejará lluvias débiles en el Archipiélago, que podrían ser de cierta intensidad en algunos puntos a lo largo de la segunda mitad del día.