Los coletazos del huracán Erin afectarán a Canarias la próxima semana

El huracán Erin dejó desconcertados a los meteorólogos tras experimentar una rápida intensificación en apenas un día. En poco más de 24 horas pasó de categoría 1 a la máxima, la categoría 5, con vientos sostenidos que rozaron los 260 kilómetros por hora. Este fenómeno ocurrió el 16 de agosto, mientras el ciclón se desplazaba hacia el noreste de Puerto Rico.
Actualmente, el huracán Erin se mueve hacia el norte paralelo a la costa este de Estados Unidos como un huracán de categoría 2. Aunque su centro se mantiene a varios cientos de kilómetros mar adentro, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) alerta de que provoca oleaje intenso y corrientes peligrosas a lo largo del litoral, desde Florida hasta Canadá. Como consecuencia, varias playas han sido clausuradas de forma preventiva.
Huracán Erin. pic.twitter.com/Jji2mfRD18— Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) August 22, 2025
Según las previsiones del modelo europeo, el huracán Erin continuará su trayectoria a través del Atlántico durante el fin de semana. Al entrar en interacción con una vaguada, iniciará su proceso de extratropicalización, lo que supondrá la pérdida de la mayor parte de sus características tropicales.
Sin embargo, su área de influencia se ampliará, generando en torno a su centro rachas de viento con fuerza de huracán y un fuerte temporal en el Atlántico norte.
La incidencia del huracán Erin en Canarias
Se espera que, a partir de este fin de semana, Erin deje de ser un huracán para transformarse en un ciclón extratropical muy intenso, es decir, una borrasca propia de las latitudes medias, aunque inusualmente fuerte para esta época del año. En cualquier caso, los expertos confirman que no tendrá un impacto directo en España.
Lo que sí se dejará sentir serán sus efectos indirectos. Tal y como señalan desde Meteored, el paso de Erin alterará el chorro polar, generando notables ondulaciones en su recorrido. Una de esas ondulaciones quedará aislada de la circulación general sobre la Península Ibérica, lo que dará origen a una DANA el domingo, con la posibilidad de desencadenar un episodio tormentoso de consideración.
En Canarias, esta borrasca postropical provocará un descenso de las temperaturas, además de que limpiará el ambiente de la molesta calima.
Se esperan lluvias débiles en las Islas a partir de la segunda mitad del día del próximo lunes, pudiendo ser de cierta intensidad en algunos puntos de las mismas.