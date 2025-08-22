La Aemet lo confirma: llegan goterones este viernes a estas zonas de Canarias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 22 de agosto, intervalos de nubosidad media y alta en Canarias, sin descartarse precipitaciones débiles en forma de goterones, sobre todo durante la segunda mitad del día.
La calima ligera estará presente en altura y se intensificará a medida que avance la jornada, especialmente en medianías orientadas al sur.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, con registros que podrían superar los 30 grados en medianías del sur y oeste de varias islas. En la provincia de Las Palmas, se espera que en Gran Canaria se alcancen los 32 e incluso los 34 grados, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura se superarán los 30 grados en zonas de la vertiente sureste.
El viento soplará del nordeste, flojo a moderado en general, con predominio de brisas en las costas del suroeste y oeste de las islas montañosas. En cumbres, será flojo de componente sur y moderado del suroeste en cotas altas.
En el mar, el viento del nordeste tendrá fuerza 4 o 5 en las costas sureste y oeste del Archipiélago, con posibilidad de alcanzar fuerza 6 en algunos tramos. Se prevé marejada, localmente fuerte marejada hasta la noche, y mar de fondo del nordeste de entre 1 y 2 metros de altura.
El tiempo por islas, según la Aemet
- Tenerife: Intervalos de nubosidad media y alta, posibles goterones por la tarde. Nubosidad baja escasa en el norte. Calima ligera en aumento. Máximas locales superiores a 30 ºC en medianías del sur y oeste. Viento flojo a moderado del nordeste.
- Santa Cruz de Tenerife: 22/29 ºC
- La Gomera: Intervalos de nubes medias y altas con posible precipitación débil. Calima ligera. Máximas superiores a 30 ºC en medianías del sur y oeste. Viento flojo a moderado del nordeste.
- San Sebastián de La Gomera: 23/29 ºC
- La Palma: Cielos poco nubosos en general, con intervalos en el norte y este. Calima ligera. Se superarán los 30 ºC en medianías del oeste. Viento flojo a moderado del nordeste.
- Santa Cruz de La Palma: 22/26 ºC
- El Hierro: Intervalos de nubes medias y altas, con posibilidad de goterones por la tarde. Calima ligera. Máximas que podrían superar los 30 ºC en medianías del sur y oeste. Viento flojo a moderado del nordeste.
- Valverde: 16/20 ºC
- Gran Canaria: Intervalos nubosos de media y alta, con posibilidad de goterones por la tarde. Calima ligera en aumento. Máximas de 32 ºC en medianías del sur y oeste, localmente 34 ºC. Viento flojo a moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en sureste y oeste.
- Las Palmas de Gran Canaria: 23/26 ºC
- Fuerteventura: Intervalos de nubes medias y altas con posibilidad de goterones. Calima ligera. Se superarán los 32 ºC localmente en la vertiente sureste. Viento flojo a moderado del nordeste.
- Puerto del Rosario: 22/29 ºC
- Lanzarote: Intervalos de nubosidad media y alta, con posibilidad de goterones en la segunda mitad del día. Calima ligera. Máximas en ascenso, hasta 30 ºC en la vertiente sureste. Viento moderado del nordeste.
- Arrecife: 22/30 ºC