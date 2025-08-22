Emergencias actualiza una de las prealertas en Canarias y recuerda las que continúan activas

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha actualizado la situación de prealerta por fenómenos costeros en las islas occidentales y Gran Canaria a partir de las 08:00 horas de este viernes, 22 de agosto.
La decisión se adopta teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y otras fuentes disponibles, y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La medida afecta al litoral oeste y sur de La Palma y Gran Canaria, así como a la costa este, sur y oeste de El Hierro, La Gomera y Tenerife.
Se espera la presencia de mar de fondo del sur y suroeste de entre 1 y 2 metros de altura, coincidiendo con mareas vivas de luna nueva. En el mar predominará la marejadilla, con áreas locales de marejada, que aumentará a marejada generalizada el domingo.
- Pleamar viernes 22: 13:30–13:45 horas
- Pleamares sábado 23: 01:45–02:10 horas y 14:00–14:20 horas
- Pleamares domingo 24: 02:20–02:40 horas y 14:35–14:55 horas
Consejos ante la prealerta
La Dirección General de Emergencias insta a la población a seguir una serie de recomendaciones:
- Proteger la vivienda ante la posible entrada de agua del mar.
- No situarse en muelles o espigones, ni acercarse a zonas donde rompen las olas.
- Evitar la pesca en áreas de riesgo.
- No circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de playa.
- No bañarse en playas apartadas o sin servicios de vigilancia.
- Evitar el baño en playas con bandera roja o con fuerte oleaje y resaca.
- No practicar deportes ni actividades náuticas en zonas afectadas.
- No acampar en la playa con temporal de mar.
- Asegurar el amarre de embarcaciones.
- Alertar a otras personas si se encuentran en lugares peligrosos.
- En caso de caída al agua, alejarse de donde rompen las olas y pedir auxilio.
- Si se es arrastrado por la corriente, no nadar contracorriente y esperar a que pierda intensidad.
- En tierra, si alguien cae al mar, lanzar un cabo u objeto flotante y avisar al 1-1-2.
- Para información adicional, está disponible el teléfono 012.
Las alertas que continúan activas en Canarias
Además de la prealerta por fenómenos costeros, continúa activa desde el martes 19 de agosto la prealerta por altas temperaturas en todo el Archipiélago. Esta medida afecta especialmente a las zonas de interior, medianías y áreas altas de todas las Islas, donde se prevé que las temperaturas máximas alcancen o superen los 30-34 grados.
Asimismo, se mantiene la alerta por riesgo de incendio forestal en El Hierro, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria y La Palma, en áreas de medianías y zonas altas. El episodio de calor, junto con la baja humedad relativa por debajo del 30 %, la presencia de calima y la alta disponibilidad de combustible, mantiene elevado el riesgo de propagación.
En aplicación del PEFMA, se aconseja:
- Protegerse del sol y permanecer en lugares frescos y a la sombra el mayor tiempo posible.
- Mantener la vivienda fresca bajando persianas durante el día y ventilando por la noche.
- Usar climatización, ventiladores o aire acondicionado si es posible.
- Evitar la exposición al sol directo, caminar por la sombra y utilizar gorra o sombrero, así como ropa ligera y de colores claros.
- Llevar siempre agua y beber con frecuencia.
- No dejar a niños ni mayores en vehículos cerrados.
- Evitar ejercicio físico en las horas centrales del día.
- Tomar comidas ligeras, ricas en frutas y hortalizas, y evitar alcohol y comidas copiosas.
- Visitar a personas mayores o enfermas que vivan solas.
- Consultar con un médico en caso de medicación que pueda afectar a la termorregulación.
- Para información adicional, se recomienda llamar al 012.
Según el INFOCA, se recomienda:
- No encender fuego en el exterior ni en barbacoas, jardines o parcelas privadas.
- No arrojar colillas, fósforos, papeles, plásticos o cualquier material combustible.
- Evitar el uso de maquinaria que pueda generar chispas, como motosierras o desbrozadoras, en zonas forestales.
- Practicar senderismo solo por caminos señalizados y con conocimiento del terreno.
- No acampar fuera de zonas habilitadas.
- En caso de detectar un incendio, llamar inmediatamente al 1-1-2.
- Observar la dirección del fuego y prever vías de escape.
- No correr ladera arriba y alejarse por los laterales o contra el viento.
- Cubrir nariz y boca con un paño húmedo si hay humo y beber abundante líquido.
- No intentar atravesar zonas con fuego o humo a pie o en vehículo.
En edificaciones aisladas o núcleos diseminados
- Mantener franjas libres de vegetación alrededor de las viviendas.
- Conservar tejados y fachadas limpios de hojas y ramas, y aplicar tratamientos ignífugos en madera.
- Disponer de manguera de riego larga y extintor tipo ABC.
- Guardar materiales combustibles en lugares ventilados y protegidos.
- Utilizar solo barbacoas de obra con medidas de seguridad.
- En caso de evacuación, seguir las indicaciones de los servicios de emergencia y cerrar puertas, ventanas y llaves de paso de gas y combustibles.