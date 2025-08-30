Sábado pasado por agua en Canarias: no es la única advertencia de la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado, 30 de agosto, en Canarias, cielos poco nubosos en general, con mayor nubosidad en el norte de las islas de mayor relieve y en algunas zonas de Lanzarote y Fuerteventura a primeras y últimas horas.
En el norte de las islas montañosas, los cielos estarán nubosos con apertura de claros durante las horas centrales y con posibilidad de lluvias débiles dispersas en medianías al final del día. En el resto de zonas, predominarán los cielos poco nubosos o despejados.
Las temperaturas en Canarias se mantendrán con pocos cambios, registrándose los valores más altos en Tenerife y La Gomera, con máximas de 28 grados, y las mínimas en El Hierro, con 17 grados.
El viento soplará del noreste, en general moderado, con intervalos de fuerte en las vertientes sureste y noroeste, así como en el área metropolitana de Tenerife. En el suroeste de las islas de mayor relieve predominarán las brisas, y en cumbres centrales se espera viento flojo del noreste.
En cuanto al estado de la mar, se prevé viento del noreste de fuerza 4 o 5, arreciando a 6 mar adentro, con marejada aumentando a fuerte marejada. El mar de fondo del norte alcanzará entre 1 y 2 metros, con posibilidad de llegar a 3 metros.
El tiempo en Canarias por islas
- Tenerife: Cielos nubosos en el norte y en el oeste a primeras horas. Probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías del norte al final del día.
- Temperaturas: Santa Cruz de Tenerife 23ºC – 28ºC.
- Viento: Intervalos de fuerte en vertiente sureste, extremo noroeste y fachada sur del área metropolitana. Brisas en el suroeste y viento flojo del noreste en cumbres centrales.
- La Gomera: Cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, con probabilidad de lluvias débiles dispersas al final del día.
- Temperaturas: San Sebastián de La Gomera 23ºC – 28ºC.
- Viento: Intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el suroeste.
- La Palma: Nuboso en el norte y este a primeras y últimas horas, con lluvias débiles dispersas en el noreste al final del día. Poco nuboso en el resto.
- Temperaturas: Santa Cruz de La Palma 22ºC – 26ºC.
- Viento: Intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el oeste.
- El Hierro: Cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas, con posibilidad de lluvias débiles dispersas en medianías al final del día.
- Temperaturas: Valverde 17ºC – 21ºC.
- Viento: Intervalos de fuerte en vertiente sureste y extremo noroeste. Brisas en el suroeste.
- Gran Canaria: Nuboso en el norte, sobre todo a primeras y últimas horas, con baja probabilidad de lluvias débiles dispersas en medianías al final del día. Poco nuboso en el resto.
- Temperaturas: Las Palmas de Gran Canaria 22ºC – 26ºC.
- Viento: Alisio con intervalos de fuerte en vertientes sureste y noroeste. Brisas en el suroeste.
- Fuerteventura: Intervalos nubosos a primeras y últimas horas, predominando cielos poco nubosos el resto del día. Ligero ascenso en temperaturas en el este.
- Temperaturas: Puerto del Rosario 22ºC – 27ºC.
- Viento: Alisio ocasionalmente fuerte.
- Lanzarote: Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso durante la mañana, con nubosidad en el norte a primeras y últimas horas.
- Temperaturas: Arrecife 22ºC – 26ºC.
- Viento: Alisio ocasionalmente fuerte.