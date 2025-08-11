Torres garantiza que se continuará trasladando al resto de menores de Canarias

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este lunes que con el primer traslado a la Península de menores solicitantes de asilo el Gobierno de España “cumple con Canarias”, ante la saturación de sus centros, y seguirá cumpliendo con el resto de traslados programados.
En su cuenta de X el titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha señalado que ya están viajando los primeros 10 menores solicitantes de protección internacional desde Canarias hasta recursos habilitados por el Gobierno de España en la Península.
Y el Gobierno español lo hace “en coordinación con Canarias, con rigor, compromiso y sin improvisaciones” y sobre todo, ha apostillado Torres, “lo hacemos garantizando el derecho superior del menor, acompañándolos en todo momento”.
Con este primer traslado, el Gobierno de España cumple con Canarias por la saturación de sus recursos y además, ha proseguido el ministro, “cumplimos con el mandato judicial y, sobre todo, cumplimos con estos niños y niñas” que están protegidos internacionalmente por la complicada situación de su país y, ha añadido, “seguiremos cumpliendo con el resto de traslados programados”.