Los traslados de menores solicitantes de asilo desde Canarias aumentarán en septiembre

El Gobierno de España incrementará a partir de septiembre el ritmo de derivaciones y traslados de menores no acompañados solicitantes de protección internacional a centros de la Península.
Fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones indicaron que, pese a las dificultades propias de agosto para la apertura de recursos, esta misma semana se realizarán dos nuevos traslados desde el centro Canarias 50, habilitado por la Secretaría de Estado de Migraciones para acogida temporal, o directamente desde los recursos gestionados por el Ejecutivo canario.
Con el objetivo de cumplir con los compromisos marcados, la Secretaría de Estado de Migraciones mantiene conversaciones con varias comunidades autónomas para cerrar en los próximos días la apertura de nuevos centros destinados a estos menores.
Confidencialidad en los traslados
El Ministerio reiteró que, por motivos de protección y seguridad, no hará públicos los lugares a los que se derivará a los menores. La medida busca garantizar que niños y niñas solicitantes de protección internacional no sean objeto de persecución.
Este miércoles se celebró una nueva reunión interadministrativa entre el Gobierno central y el de Canarias. En ella, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, informó de los traslados en curso y de la previsión de incrementar recursos y derivaciones desde el 1 de septiembre.
Además, se comprometió a presentar, a partir de la próxima semana, un calendario quincenal de traslados en cada encuentro.
Sistema de acogida estatal
Hasta el momento, cerca de 300 personas han salido del sistema de acogida canario hacia la red estatal, incluidos menores solicitantes de asilo y unos 40 jóvenes que ya habían cumplido la mayoría de edad.
En la mayoría de los casos, el traslado se ha realizado directamente desde los centros de Canarias a los recursos de protección internacional gestionados por el Estado.
La Secretaría de Estado de Migraciones destacó la complejidad de este proceso, dado que se trata de menores no acompañados y solicitantes de asilo. Además, puso especial atención en tres perfiles prioritarios: niños de menor edad, niñas y menores con situaciones personales más complicadas.
La búsqueda de recursos se centra en garantizar que los traslados se realicen a espacios adecuados a las necesidades específicas de cada caso.