Ya hay fecha para la mayor feria de saldos del norte de Tenerife: ropa, joyas, vehículos y casa a precio de saldo

El Ayuntamiento de La Orotava informó ayer de que la mayor Feria de Saldos del Norte de Tenerife, DiverSaldo, volverá el próximo mes de octubre, en concreto, el sábado 4, según el acuerdo tomado recientemente por el Foro de Comercio.
Desde el Ayuntamiento destacan que la Feria de Saldos de La Orotava fue pionera en Tenerife y es un evento lúdico-comercial que fusiona diversión con la venta de productos a bajo precio, ya que los comerciantes venden los artículos de fuera de temporada y liquidan el stock.
Así, se puede encontrar a precio de saldo gran variedad de productos de textil, complementos, ferretería, electrodomésticos, zapatos, relojes, joyas, enseres, flores y plantas, juguetes, artículos de deporte, regalo, decoración, para las mascotas y de peluquería, papelería, informática, manualidades, electrónica, bazar, así como vehículos y viviendas de ocasión.
DiverSaldo se volverá a celebrar en las principales calles del centro urbano de La Orotava como son El Calvario, Carrera Escultor Estévez, El Puente, avenida de Canarias y plaza de la Constitución. La parte alta de la plaza y la vía de San Agustín se destinarán para la diversión y el entretenimiento de los más pequeños de la casa y zona gastronómica.
El Ayuntamiento ofrece así el máximo apoyo a los comercios y negocios del municipio facilitando su implicación en esta actividad, que cada año es todo un éxito, destacan.
Los comercios que quieran participar, gratuitamente, en este gran evento comercial y lúdico, pueden inscribirse a partir del próximo lunes, 18 de agosto, y hasta el 19 de septiembre.
Los empresarios interesados pueden hacer la inscripción directamente a través del correo electrónico comercio@villadelaorotava.org. Para más información o cualquier consulta al respecto se puede contactar a través del mismo correo o llamando al departamento en el 922324444 ext. 2504.