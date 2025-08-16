sucesos

Encuentran a Zinedine, que había desaparecido en Tenerife

La familia de Zinedine se había desplazado a la Isla para colaborar en su búsqueda
La Policía Nacional ha confirmado que Zinedine, el joven de 20 años desaparecido el pasado 8 de agosto en Tenerife, ha sido localizado en buen estado. El último rastro que se tenía de él era en la zona de Almáciga, en el Parque Rural de Anaga.

La familia del joven viajó desde Francia hasta la Isla para participar en la búsqueda y, tras su hallazgo, ya se encuentra de regreso a su país acompañado por su madre.

El operativo policial culminó sin incidentes después de varios días de investigación.

Zinedine viajaba solo y dormía en un coche de alquiler

Durante sus vacaciones en Tenerife, el joven viajaba solo y utilizaba un VW T-Roc blanco de alquiler (matrícula 6721 NCP) como alojamiento para acampar. En jornadas anteriores había recorrido diferentes lugares de la Isla, entre ellos San Andrés, y se sospechaba que aún pudiera encontrarse en los alrededores de Anaga.

