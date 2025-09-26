El 112 actualiza la información sobre el coche que se estrelló contra una terraza en Tenerife

El 112 ha actualizado la información sobre el accidente de tráfico que ha tenido lugar durante la mañana de este viernes en la carretera provincial de Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, en torno a las 09.58 horas.
La sala operativa recibía a esa hora numerosas llamadas por el atropello a varias personas en la terraza de un bar ubicado en mencionado término municipal.
Al llegar al lugar, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife liberaron a los afectados y aseguraron el vehículo.
Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a cinco personas, tres de ellas con patologías breves y, tras estabilizar a dos heridas de carácter moderado, las trasladó a diversos centros hospitalarios.
La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias y la Policía Local colaboró con los recursos desplazados