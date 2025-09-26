sucesos

El 112 actualiza la información sobre el coche que se estrelló contra una terraza en Tenerife

La sala operativa ha recibido numerosas llamadas por el siniestro, que tuvo lugar en el norte de la Isla
El 112 actualiza la información sobre el coche que se estrelló contra una terraza en Tenerife
El 112 actualiza la información sobre el coche que se estrelló contra una terraza en Tenerife. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El 112 ha actualizado la información sobre el accidente de tráfico que ha tenido lugar durante la mañana de este viernes en la carretera provincial de Santa Úrsula, en el norte de Tenerife, en torno a las 09.58 horas.

La sala operativa recibía a esa hora numerosas llamadas por el atropello a varias personas en la terraza de un bar ubicado en mencionado término municipal.

  1. Un coche se estrella contra la terraza de un bar en el norte de TenerifeUn coche se estrella contra la terraza de un bar en el norte de Tenerife
  2. Un coche se estrella contra una vivienda en TenerifeUn coche se estrella contra una vivienda en Tenerife

Al llegar al lugar, efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife liberaron a los afectados y aseguraron el vehículo.

Por su parte, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió a cinco personas, tres de ellas con patologías breves y, tras estabilizar a dos heridas de carácter moderado, las trasladó a diversos centros hospitalarios.

La Guardia Civil se encargó de instruir las diligencias y la Policía Local colaboró con los recursos desplazados

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas