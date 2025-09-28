La Aemet anuncia un importante cambio de tiempo en Canarias para este lunes

El tiempo en Canarias llega este lunes marcado por la nubosidad y lluvias débiles en las islas de mayor relieve, especialmente en medianías, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
En el resto del Archipiélago, se esperan intervalos nubosos con predominio de los cielos despejados a partir de la tarde. Las temperaturas máximas descenderán de forma ligera a moderada, mientras que las mínimas se mantendrán con pocos cambios.
El viento alisio soplará moderado, con intervalos fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, mientras que en el suroeste predominarán las brisas. En el mar, se prevé componente noreste fuerza 5 o 6 con marejada o fuerte marejada en el sureste y oeste del Archipiélago.
Previsión de la Aemet por islas para este lunes
Tenerife
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles en medianías a primeras y últimas horas. Más despejado en el este. Máximas en descenso. Santa Cruz: 23ºC / 27ºC.
La Gomera
Nubosidad en el norte con lluvias ocasionales en medianías. Sur más despejado. Descenso de temperaturas máximas. San Sebastián: 23ºC / 27ºC.
La Palma
Nubosidad en el norte y este, con probables lluvias débiles en medianías. Ligero descenso de temperaturas. Santa Cruz: 21ºC / 24ºC.
El Hierro
Cielos nubosos en el norte con lluvias débiles en medianías. Máximas en descenso. Valverde: 16ºC / 20ºC.
Gran Canaria
Intervalos nubosos en el norte con lluvias débiles en medianías. Sur más despejado. Descenso ligero de temperaturas. Las Palmas: 22ºC / 26ºC.
Fuerteventura
Intervalos nubosos, con cielos más despejados por la tarde. Descenso ligero de máximas. Puerto del Rosario: 21ºC / 26ºC.
Lanzarote
Nubosidad variable, tendiendo a cielos poco nubosos por la tarde. Máximas en ligero descenso. Arrecife: 22ºC / 26ºC.
Alerta roja por lluvias este lunes en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha decretado para este lunes la alerta roja por lluvias en el litoral norte de Castellón y todo el litoral de Valencia.
Así lo ha informado en una actualización de los avisos por lluvias y tormentas, en el que también ha establecido el nivel naranja en el interior y litoral sur de Castellón, interior de Valencia e interior y litoral norte de Alicante, y el nivel amarillo en el litoral sur de Alicante. Asimismo, Emergencias ha activado el aviso amarillo por tormentas en las tres provincias.
Algunos ayuntamientos de la provincia de Valencia, entre ellos el de la capital, han anunciado ya la suspensión de las clases ante la alerta roja por fuertes lluvias decretada para este lunes. Tampoco tendrán actividad lectiva municipios afectados por la dana del pasado 29 de octubre como Benetússer, Sedaví o Alfafar.