Detenidos tres jóvenes, uno menor, por agredir y robar a un joven con discapacidad en Tenerife

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Los Realejos, Tenerife, a tres jóvenes, de 24, 20 y 17 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia, lesiones leves y contra la intimidad, tras la agresión sufrida por un joven de 19 años con un 50 % de discapacidad reconocida oficialmente.
Los hechos se conocieron el 28 de agosto, cuando la víctima acudió junto a su madre a la comisaría para interponer denuncia. Según relató, los agresores se burlaron de él, lo golpearon y lo empujaron violentamente, sustrayéndole varias prendas de vestir y 20 euros.
Durante la agresión, una menor de 13 años grabó los hechos en vídeo y posteriormente difundió las imágenes en redes sociales, lo que provocó su rápida propagación entre la población local.
El 29 de agosto, tras analizar el contenido audiovisual, los agentes procedieron a la detención de los tres implicados. Fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y, en el caso del menor de edad, de la Fiscalía de Menores.
La Policía Nacional recuerda que la ciudadanía puede colaborar de forma anónima en la lucha contra la delincuencia a través del apartado “Colabora” disponible en la página web www.policia.es.