Reyerta en Las Verónicas: un hombre acabó precipitándose desde la altura

Un hombre ha resultado herido en la madrugada de este lunes durante una reyerta en la calle Rafael Puig Lluvina, en la zona de ocio nocturno de Las Verónicas, en el municipio de Arona (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El incidente se produjo a las 03:51 horas. La alerta recibida en el 112 indicaba que una persona había resultado herida en una pelea y que además se había precipitado de forma accidental desde una altura hacia la vía pública.
El afectado presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, en el momento inicial de la asistencia. Fue trasladado en una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Hospiten Sur.
En el operativo participaron una ambulancia de soporte vital básico y otra medicalizada del SUC, además de agentes de la Policía Nacional, que instruyeron las diligencias correspondientes.