Interior alerta sobre posibles algaradas generadas por Vox y PP al incriminar a los migrantes

Lejos de reconsiderar tan imprudentes alegatos partidistas que relacionan a los migrantes de origen subsahariano y magrebí con un aumento de la criminalidad que todas las fuentes autorizadas, empezando por la Fiscalía, desmienten una y otra vez, la ultraderecha insiste en ello y las consecuencias las pagan víctimas inocentes, como son los dos menores migrantes no acompañados agredidos por encapuchados sin más causa aparente que residir en un centro de Hortaleza (Madrid) con la excusa de una presunta agresión sexual cometida por otro interno. Lo cierto es que desde Vox se sigue alimentando ideológicamente este tipo de agresiones con el entusiasta apoyo de la propia presidenta madrileña, la popular Isabel Díaz Ayuso.
Por todo ello el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, salió ayer a la palestra -como recoge Efe- para advertir sobre el riesgo de conflictos de orden público que pueden generar los discursos falsos de Vox y PP sobre la inmigración, especialmente como se ha dicho los que vinculan a los migrantes con la delincuencia. Marlaska ha expresado también su “preocupación máxima” ante aquellos políticos que intentan enfrentar a la sociedad y poner en la diana a personas vulnerables, como los menores migrantes no acompañados.
Así se manifestó Marlaska en la rueda de prensa sobre el balance de la siniestralidad vial en este verano, donde reconoció su preocupación por esos discursos, “primero -ha dicho- porque son falsos, como demuestran las estadísticas”, y porque “generan dudas sobre determinados colectivos, amparadas en bulos de partidos con representación parlamentaria”. “Pueden generar un riesgo en el orden público.
Este tipo de declaraciones no avaladas en datos objetivos no son lo más óptimo para ayudar a una correcta convivencia. Son de una falta de irresponsabilidad máxima”, ha enfatizado preocupado por las concentraciones convocadas ante centros de acogida de menores del barrio madrileño de Hortaleza y de Alcalá de Henares (Madrid).
El titular de Interior ha ofrecido algunos datos que, según él, contradicen las declaraciones de dirigentes de Vox y PP. Así, ha indicado que ahora hay más personas en España que han llegado de fuera que hace 15 años y representan un porcentaje importante de la población, pero, sin embargo, la criminalidad en este período ha descendido. Los datos actuales de la delincuencia y de las autorías de los delitos determinan que “es una minoría de extranjeros la responsable de la actividad criminal total”.
Marlaska también reprochó al PP sus críticas a la política migratoria del Gobierno y que la compare con la italiana o la griega. En este sentido, ha precisado que en lo que va de año han llegado de forma irregular a España 21.500 migrantes, un 33% menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que a Italia casi 40.000 (un 1% más) y a Grecia, aunque se han reducido un 20%, un total de 30.000.
Asimismo, el ministro atribuyó a PP y Vox que la inmigración aparezca en algunos momentos como uno de los principales problemas para los ciudadanos, como ocurrió cuando se debatía la reubicación de los menores migrantes de Canarias, en un asunto en que las comunidades gobernadas por los populares manifestaron su “insolidaridad”, ha recalcado. Y recordó que cuando se dejó de hablar de ese asunto, la inmigración bajó hasta el quinto, sexto o séptimo puesto en el listado de las preocupaciones de los ciudadanos.
Mientras tanto, el portavoz en el Parlamento de Canarias de Vox, Nicasio Galván, ha presentado una denuncia ante Capitanía Marítima para que investigue si el barco de la ONG Open Arms, que ha atracado en Tenerife para realizar labores divulgativas sobre la ruta migratoria, cumple con todos los requisitos técnicos y de seguridad, pese a que el partido ultra es socio político de Coalición Canaria en dos municipios isleños y Open Arms se ha desplazado a este Archipiélago por gestión directa del secretario general de CC y presidente de Canarias, Fernando Clavijo.
Así, en caso de existir alguna “deficiencia, ausencia o incumplimiento”, Vox Canarias solicita que se proceda a ordenar la paralización del buque y la suspensión en la prestación de sus servicios, ya sea para las actividades, las labores de búsqueda y rescate o ambas. Dicho buque zarpó ayer con rumbo sur y destino desconocido.