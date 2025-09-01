Los alquileres también “asfixian” al pequeño comercio y a la hostelería de Canarias

La Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias (Fedeco Canarias) alerta de la “grave situación” que atraviesan los autónomos del Archipiélago debido al incremento “desproporcionado” de los alquileres de locales comerciales.
Según los datos del Observatorio del Trabajo Autónomo, hasta un 47% de los trabajadores por cuenta propia sitúa el alquiler como su principal gasto profesional, mientras que el 43% destina entre una cuarta parte y la mitad de sus ingresos netos a este concepto. Además, el 27% considera que este coste es un auténtico lastre que impide el desarrollo y la supervivencia de su negocio.
La situación es especialmente preocupante en Canarias -subraya Fedeco-, donde el comercio y la hostelería de las zonas turísticas y capitalinas sufren con mayor intensidad el impacto del encarecimiento de los alquileres de los locales. La presión inmobiliaria, unida a la especulación y a la competencia desleal de grandes cadenas y fondos de inversión, está vaciando de identidad las ciudades y mermando la viabilidad de establecimientos de hostelería y pequeños comercios tradicionales, subraya la federación.
“No es sostenible que se destine la mitad de lo que se ingresa solo a pagar el local. Esto está expulsando del mercado a emprendedores y negocios históricos que forman parte de nuestra identidad social y cultural. Si no se actúa, corremos el riesgo de ver desaparecer a buena parte del tejido empresarial canario que queda en los próximos años”, manifestó Antonio Luis González, presidente de Fedeco Canarias.
Por su parte, Víctor Sánchez Cruz, secretario general de la Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, añadió que el alquiler “ya no es un gasto más, es una barrera estructural que frena la modernización, el relevo generacional y la creación de empleo en sectores clave como el comercio y la hostelería”, por lo que reclamó una regulación de precios en zonas tensionadas, ayudas directas al alquiler, bolsa de locales vacíos, la recuperación de locales públicos en desuso y un marco que garantice que los pequeños empresarios puedan seguir operando”.
Desde Fedeco se pide a las administraciones públicas, tanto autonómica como locales, que afronten con urgencia esta situación. El encarecimiento de los alquileres comerciales no solo amenaza a miles de negocios, sino que también compromete la vida de los barrios, el empleo y la propia sostenibilidad de la economía turística.