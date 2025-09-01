Ana Guerra, tajante sobre su relación con Aitana: “No hablo con ella”

La cantante tinerfeña Ana Guerra ha sorprendido con unas declaraciones sinceras sobre su relación actual con Aitana Ocaña, compañera de la exitosa edición de Operación Triunfo 2017. En una entrevista reciente, compartida en TikTok, la canaria confiesa que ambas han perdido el contacto y explica los motivos que las alejaron con el paso del tiempo.
“Yo no hablo con Aitana. Nos ha separado la vida de forma natural, como te separa de una persona que piensas que va a formar parte de tu vida y no es así”, admitió una de las intérpretes de Lo Malo, dejando claro que la distancia no se debe a un enfrentamiento, sino a circunstancias personales y profesionales.
“No sé hoy dónde está Aitana ni ella sabe dónde estoy yo”
Ana Guerra reconoció que, aunque sigue teniendo cariño por su excompañera de academia, ya no mantienen contacto: “Ya te digo, me la como a besos, pero yo no sé hoy dónde está Aitana ni ella sabe dónde estoy yo”.
La artista explicó que la carrera de Aitana despegó con una fuerza imparable, mientras ella enfrentaba un camino más pausado en la industria: “Ella tuvo una proyección diferente a la mía. Yo empecé a bajar y ella empezó a subir, entonces es verdad que tenía mucho más trabajo que yo, viajaba más y sacaba más canciones”.
A pesar de esa diferencia en sus trayectorias, Ana Guerra dejó claro que siente orgullo y admiración por el éxito de Aitana: “Me alegro muchísimo porque quiero que le vaya bien a todos tus compañeros, pero sí es verdad que no entendía mucho por qué ella… o qué estaba haciendo yo mal”.
Además, señaló que la discográfica pudo haber visto en Aitana “algo diferente, con más proyección de futuro”, lo que habría marcado la diferencia en sus carreras.
Lejos de cerrar la puerta, Ana Guerra dejó abierta la posibilidad de que el destino las vuelva a unir en el futuro: “Quién sabe si el día de mañana Aitana y yo acabamos siendo vecinas y nos volvemos a llevar súper bien y volvemos a tener esa relación”.
Con estas declaraciones, la cantante canaria pone sobre la mesa uno de los temas más comentados entre los seguidores de OT 2017: el estado de la relación de dos de sus concursantes más queridas.
@lovientiktok_0 🥺 #anaguerra #aitanaocaña #ot2017 #parati #fyp ♬ sonido original – lovientiktok_0