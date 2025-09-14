sucesos

Apuñalan de madrugada a un hombre en plena calle en Canarias

La víctima tuvo que ser trasladada al hospital
Un hombre de 38 años ha resultado herido durante la madrugada de este domingo tras ser agredido con arma blanca en la calle Ramón Poll, en el municipio de Los Llanos de Aridane (La Palma).

El incidente ocurrió en torno a las 05:04 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de que un varón había sido agredido en la vía pública y requería asistencia sanitaria.

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. Los sanitarios atendieron al afectado, que presentaba una herida en un miembro superior de carácter moderado, salvo complicaciones, y posteriormente lo trasladaron en ambulancia medicalizada al Hospital General de La Palma.

En el operativo también intervino la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes.

