Violenta pelea tumultuaria entre bandas rivales en Canarias: usaron palos, piedras, cuchillos…

La Policía Nacional ha detenido a seis personas pertenecientes a dos bandas rivales a las que acusa de haber participado este miércoles, en el barrio de San Cristóbal de Las Palmas de Gran Canaria, en una violenta pelea tumultuaria.
La riña se originó por “rencillas personales” y los agentes que participaron en su disolución intervinieron armas prohibidas, objetos contundentes y constataron también el uso de artes marciales, por lo que se imputa a los detenidos la comisión de un supuesto delito de riña tumultuaria, según informa este viernes la Jefatura Superior de Canarias en un comunicado.
La intervención policial se activó tras recibirse una llamada que alertaba de que varias personas habían sido agredidas en la vía pública.
Hasta el lugar se desplazaron agentes de la UPR y del GOR, quienes, tras entrevistarse con los afectados, procedieron a la detención de un individuo por amenazas graves y lesiones, al que, además, se le intervino una navaja tipo mariposa, considerada arma prohibida.
Una pelea por “rencillas” previas
En el marco de la investigación, los agentes accedieron a imágenes difundidas en redes sociales, donde se observaba el inicio de la pelea y se confirmaba que se trataba de un enfrentamiento entre dos grupos claramente diferenciados, con rencillas previas derivadas de relaciones personales y sentimentales, explica la nota.
En las grabaciones también se apreció cómo uno de los participantes portaba un objeto contundente, mientras que otros hicieron uso de palos, piedras, cuchillos y armas blancas, a lo que se añadía el conocimiento en artes marciales de algunos de los implicados.
La gravedad de los hechos, que pusieron en riesgo la integridad y la vida de varias personas, llevó a considerar el suceso como una riña tumultuaria, al suponer una seria amenaza para la seguridad ciudadana y el orden público.
Tras las gestiones de localización e identificación, los agentes practicaron la detención de la totalidad de los implicados, seis personas, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.