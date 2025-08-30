Una nueva pelea agita el ocio nocturno en Tenerife

Un nuevo vídeo compartido en TikTok ha vuelto a poner en el foco la conocida zona de ocio nocturno de Las Verónicas, en Playa de Las Américas, Tenerife. En las imágenes, que se han viralizado en las últimas horas, se aprecia cómo un grupo de jóvenes turistas protagoniza una pelea en plena calle tras salir de una discoteca.
La situación obligó a intervenir a agentes de la Policía Nacional, que acudieron rápidamente para separar a los jóvenes. En el vídeo se observa cómo los agentes intentan calmar la situación mientras algunos curiosos graban la escena con sus teléfonos móviles.
@harld_nun Gotta love tenerife 😍😍 #fyp#tenerife ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧
Uno de los momentos más llamativos de la grabación ocurre cuando uno de los implicados, visiblemente alterado, decide quitarse la camiseta mientras increpa a otros participantes de la pelea.
Hasta el momento no ha trascendido si el incidente derivó en detenciones o sanciones, aunque el vídeo ha reabierto el debate en redes sociales sobre la seguridad y el ambiente nocturno en Las Verónicas, una de las zonas más concurridas de ocio de la Isla.