Arona vuelve a retrasar la salida a licitación de un contrato por errores en los pliegos

El Ayuntamiento de Arona se ve obligado a retrotraer un expediente de contratación pública debido a fallos en la redacción de los pliegos técnicos.
En esta ocasión, el procedimiento afectado es el contrato de Mantenimiento y conservación de edificios municipales y vías públicas, valorado en 13,27 millones de euros.
El problema fue detectado en la fase previa a la publicación oficial del pliego en la plataforma de contratación. Según fuentes municipales, el expediente se devolverá al momento anterior a su aprobación para corregir un error técnico, y posteriormente volverá a someterse a licitación.
El grupo de Más por Arona criticó al equipo de gobierno (PP, CC y Vox) por lo que consideran una “gestión negligente”. Su portavoz, Luis García, recordó que también ocurrió lo mismo con el contrato de parques y jardines, y que previamente se produjo un caso similar con los presupuestos municipales.
“No se trata de errores puntuales”, aseguró. “Es una forma de trabajar atropellada. Todo se hace con prisas y sin cuidar los detalles”. El grupo también denunció que los pliegos incluían “partidas infladas”, falta de especificación sobre el destino de fondos, y ausencia de datos sobre las condiciones laborales. “Lo advertimos, pero nos ignoraron”, señaló.