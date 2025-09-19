Un municipio de Tenerife da 400 euros de ayuda al alquiler para estudiantes: el plazo acaba el 15 de octubre

El Ayuntamiento de Santiago del Teide con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler a los estudiantes de enseñanzas universitarias y de ciclos formativos del municipio, ha sacado una línea de subvenciones para sufragar dichos gastos.
Podrán concurrir a esta convocatoria que estará abierta hasta el 15 de octubre, todas aquellas personas que estando empadronadas en el municipio con una antigüedad de al menos seis meses se encuentren realizando algunas de las enseñanzas postobligatorias especificadas en las bases reguladoras siempre que cumplan con los requisitos exigidos y no esté incurso en ninguna de las causas de exclusión expresamente previstas en las bases.
La cuantía económica a otorgar en la resolución de esta convocatoria será el resultante de repartir la cantidad de 40.000€ entre los solicitantes que reúnan los requisitos regulados en esta convocatoria, entre cuya documentación a entregar deberá estar la relativa al alquiler de la vivienda (contrato de alquiler). Cada solicitante podrá optar a un máximo de 400€ por persona.
Las personas interesadas deberán presentar la documentación a través de la sede electrónica municipal mediante el procedimiento. Para ello deberán de disponer de certificado digital.
Toda la información relativa a estas ayudas(solicitud, bases, documentación y demás) estará disponible en el siguiente enlace.