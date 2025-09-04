Ayudas para las empresas por las obras en el paseo de El Médano

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona habilitará un sistema de compensación para los negocios y locales directamente afectados por las obras de reforma del paseo marítimo de El Médano.
Así lo confirmó a este periódico la concejala de la Agencia de Empleo, Desarrollo Local y Movilidad, Carmen Delia Mesa, quien aseguró que ya se está tramitando un expediente para incorporar partidas presupuestarias en 2026.
Las empresas de la zona han trasladado en diferentes reuniones su malestar por el impacto de los trabajos, que comenzaron en mayo de 2025, en plena temporada alta turística. Los comerciantes critican el polvo, los ruidos y la afección a la actividad económica.
La actuación, financiada con fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, tiene un presupuesto que supera el medio millón de euros y un plazo de ejecución de seis meses. El proyecto se divide en dos fases: la primera, actualmente en marcha, abarca desde la plaza central hasta la primera fase del paseo de Nuestra Señora de las Mercedes de Rojas.
Mesa explicó que la subvención obligaba a iniciar las obras en el plazo previsto: “O se ejecutaba ahora o se perdía la financiación. Teníamos que sacarlo adelante o renunciar a los fondos”. La edil admitió que los retrasos se debieron en parte a la falta de agilidad en el mandato anterior: “El cambio de gobierno no ayudó. Aunque el concejal del área era el mismo (Obras Públicas), si no hay un equipo que priorice estas actuaciones, se terminan relegando proyectos que son vitales para un municipio moderno”.
Respecto al alcance de la compensación, Mesa aclaró que no se cubrirán pérdidas de ingresos como tal, sino gastos fijos como alquileres, seguros laborales o cuotas de autónomos.
“Las ayudas estarán dirigidas a las empresas directamente afectadas por la obra. Habrá un proceso de selección, y el área de Obras emitirá un informe para determinar qué locales han sufrido más la afección”, señaló.
CIERRE DEL PASEO
La concejal recalcó la complejidad de la obra, al subrayar que en ningún momento se ha cerrado por completo el acceso al paseo, aunque admitió que “es cierto que se generan molestias para la clientela”.
Finalmente, Mesa quiso subrayar la importancia de la obra, pese a las dificultades que atraviesan los comerciantes: “Cuando llegamos al área, había que sacarla adelante. Gracias a esta subvención se cubrirá toda la obra sin coste municipal, y además podremos compensar a quienes más lo necesitan”.