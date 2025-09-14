Todo lo que necesitas saber sobre los nuevos vuelos directos de Binter entre Tenerife y Sevilla

La aerolínea Binter incorporará este invierno una nueva conexión directa entre Tenerife Norte–Ciudad de La Laguna y Sevilla, con cinco frecuencias semanales.
Los vuelos comenzarán a operar a partir del 1 de diciembre, con salidas los lunes, miércoles, jueves, viernes y domingos, reforzando así la conectividad de Tenerife con la Península. Los billetes ya se encuentran disponibles para su compra.
La compañía aérea difundió el anuncio en sus redes sociales con un vídeo de 30 segundos en el que se intercalaban imágenes de La Giralda y el mensaje: “Cada detalle cuenta una historia… y estamos a punto de contarte la siguiente. Próximamente prepárate para despegar hacia un nuevo destino”.
Con esta nueva ruta, Binter refuerza su presencia en Andalucía, donde ya conecta Canarias con los aeropuertos de Jerez de la Frontera, Córdoba, Granada y Almería.
El director Comercial y de Marketing y Comunicación de la compañía, Miguel Ángel Suárez, señaló que están “muy satisfechos con la acogida que ha tenido el anuncio de los nuevos vuelos con Sevilla”.
Desde el Cabildo de Tenerife, el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, recordó que el mercado nacional es el segundo en volumen de llegada de visitantes a la Isla y destacó que estas nuevas conexiones suponen “una gran oportunidad para Tenerife”.
Por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, subrayó la importancia de la colaboración con la aerolínea, al considerar que la ruta con Sevilla contribuirá a un mejor posicionamiento del destino en el mercado nacional.
Servicio diferencial para todas las tarifas de Binter
Los pasajeros de esta ruta de Binter disfrutarán de las ventajas diferenciales del producto que ofrece la aerolínea canaria: el confort de sus aviones Embraer E195-E2 -el reactor de pasillo único más silencioso, limpio y eficiente de su clase, con una configuración que permite más espacio entre filas y la comodidad de no tener asiento en medio-, a lo que se suma un servicio a bordo de alta gama, con amplias prestaciones para todos los pasajeros, que incluye un aperitivo gourmet durante el trayecto.
Además, la compañía aérea facilita a los viajeros de sus rutas nacionales el enlace de estos vuelos con los interinsulares en Canarias en el caso de los vuelos en conexión, gracias a los 220 vuelos que realiza cada día de media dentro del Archipiélago, haciendo posible llegar a todas las islas por el mismo precio.