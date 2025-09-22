Lanzan el Bono Turístico La Palma: pagas la mitad y disfrutas el doble en experiencias y servicios

La Consejería de Turismo del Cabildo de La Palma ha puesto en marcha el Bono Turístico La Palma 2025, una iniciativa dotada con 400.000 euros destinada a incentivar la llegada de visitantes del territorio nacional a la Isla, con la expectativa de generar un retorno económico de 800.000 euros en las empresas turísticas.
La consejera insular de Turismo, Raquel Rebollo, ha destacado que es la primera vez que se impulsa esta acción con fondos propios del Cabildo, con el objetivo de mantener la afluencia de turistas nacionales durante los próximos meses.
El programa permite adquirir bonos de 400 euros por un precio de 200 euros, asumiendo la institución insular el 50% restante, y que estarán disponibles hasta agotar existencias a través de la página web habilitada por la Consejería de Turismo insular.
Estos bonos podrán canjearse en experiencias y servicios turísticos hasta el 20 de diciembre en los establecimientos adheridos, cuyo listado también se encuentra disponible en la página oficial.
Podrán beneficiarse de esta iniciativa los consumidores mayores de 18 años que contraten servicios en alojamientos hoteleros y extrahoteleros, así como en empresas vinculadas al ocio, las actividades turísticas y la oferta de experiencias de la isla.