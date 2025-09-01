Bonos Consumo Santa Cruz: las importantes novedades que tienes que tener en cuenta

Santa Cruz habilita el canje de Bonos Consumo en cualquier distrito a partir del próximo miércoles, 3 de septiembre, una novedad que ha comunicado esta misma mañana el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, quien informó, además, de que “la Comisión Técnica de los Bonos Consumo pondrá en marcha tres medidas para dotar de un nuevo impulso a la iniciativa” y añadió que “se trata de la liberalización de bonos para ser canjeados en cualquier distrito, la venta de bonos sin limitación de distritos y el aumento del límite para establecimientos de la calle La Rosa”.
En este sentido, Bermúdez explicó que “a partir del 3 de septiembre, la ciudadanía podrá canjear los bonos en cualquier establecimiento con saldo disponible, independientemente del distrito, mientras que los bonos que aún no se han adquirido estarán a la venta en la web de la iniciativa sin la limitación del distrito” y agregó que “los establecimientos de la calle La Rosa ampliarán su límite de canjeo, pasando de 6.000 a 8.000 euros”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, ha indicado que “dado el éxito de está siendo la iniciativa, hemos querido darle un nuevo impulso con la adopción de estas tres medidas, con las que se beneficiarán tanto a la ciudadanía como el tejido empresarial” y detalló que “mañana, 2 de septiembre, se realizará un parón de mantenimiento en la página web para calcular los bonos no vendidos y configurar estos cambios, por lo que ese día no se podrán adquirir bonos, mientras que estas medidas se activarán a partir de las 12:00 horas de este miércoles 3 de septiembre”.
De esta manera, Pérez ha recalcado que “la posibilidad de canjear los bonos en cualquiera de los distritos abre un nuevo abanico de posibilidades tanto a la ciudadanía como al tejido comercial del municipio”, y añadió que “si bien esta nueva edición ya era todo un éxito, estamos seguros de que en las próximas semanas el impacto económico de la iniciativa será aún mayor en cada uno de nuestros distritos”.
Asimismo, Pérez detalló que “actualmente quedan por vender apenas 654 Bonos Consumo, que se pueden adquirir en la web de la iniciativa, y que a partir del 3 de septiembre podrán canjearse en los establecimientos adheridos de cualquier distrito”. La edil también recordó que “los establecimientos que aún no se han sumado a esta iniciativa están a tiempo de inscribirse y beneficiarse del gran impacto económico que está suponiendo para el comercio local”.
Novedades de los Bonos Consumo
“Actualmente, el tejido comercial de Santa Cruz ha canjeado el 85,43% de los Bonos vendidos, lo que suponen haber canjeado más de 550.000 euros en Bonos Consumo, una cantidad muy importante y que se ha inyectado directamente en el tejido comercial de nuestro municipio”, y añadió que “la ciudadanía podrá canjear los bonos en los establecimientos con saldo disponible hasta el próximo 16 de noviembre”.
“Desde el próximo miércoles 3 de septiembre también se aumentará el límite de canje de los establecimientos de la calle La Rosa, pasando de 6.000 a 8.000 euros”, indicó Pérez, quien apuntó que “con esta medida se pretende incentivar las compras en esta calle y apoyar al tejido comercial de esta zona en la que aún se están desarrollando las obras de mejora”.
En cuanto a esta quinta edición de Bonos Consumo, Pérez informó de que “actualmente, el 93,73% de los establecimientos adheridos han canjeado al menos un bono, lo que supone que 299 negocios de los 319 inscritos se han visto beneficiados por la campaña”, y añadió que “en cuanto a los distritos, el Suroeste ha canjeado ya el 95,82% de bonos vendidos, mientras que en Salud-La Salle se ha canjeado el 90,31%; en Centro-Ifara el 87,98%; en Anaga el 69,74%; y en la calle La Rosa el 67,70%”.
De la misma manera, Carmen Pérez subrayó que “de los 319 establecimientos adheridos, un total de 60 han alcanzado el tope de facturación”, y concluyó que “47 comercios del municipio han llegado al límite de 4.000 euros, mientras que 13 de los 18 comercios participantes de la calle La Rosa ya alcanzaron el cupo de los 6.000 euros acordados para los locales de esta zona”.
Por su parte, la concejala de Presidencia y distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, explicó que “desde el Ayuntamiento, a través del área de Presidencia, apoyamos cada nueva edición de los Bonos Consumo, este año con la dotación de 500.000 euros, y lo hacemos convencidos de que es una medida efectiva tanto para el comercio como para los ciudadanos” y argumentó que “como concejala del distrito Centro-Ifara, la ampliación del límite para los comercios de la calle La Rosa es una magnífica noticia porque permite seguir ayudando a los negocios de la zona que sigue inmersa en una profunda remodelación”.
Asimismo, el presidente de FAUCA, Abbas Moujir, puso en valor que “estas medidas refuerzan el compromiso con el pequeño comercio local y suponen una oportunidad para seguir dinamizando la economía del municipio” y subrayó que “la ampliación de los límites en calle La Rosa y la posibilidad de canjear los bonos sin la limitación de distritos facilitará el gasto de los bonos en los comercios, generando un impacto positivo directo en el tejido empresarial”.
Aquellas empresas interesadas en participar en la quinta edición de los Bonos Consumo Santa Cruz pueden inscribirse a través de la web www.bonoconsumosantacruz.com. Por su parte, la entidad gestora de la campaña, Fauca, es la encargada de solucionar cualquier duda a través del correo electrónico bonoconsumosc@fauca.org o de los teléfonos 675 633 988 y/o 653 818 784.
Al igual que en ediciones anteriores, el límite de facturación de cada establecimiento se muestra de manera actualizada en la página web www.bonoconsumosantacruz.com, con la finalidad de que la información sea clara y transparente tanto para el consumidor como para las empresas. En esta web, además de los importes canjeados por cada local, se mostrará información de utilidad como la descripción del comercio, su teléfono o la ubicación, con el objetivo de que el usuario pueda acceder en todo momento al listado completo y detallado de los establecimientos en los que puede utilizar sus bonos.