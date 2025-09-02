Santa Cruz impulsa la venta de los Bonos Consumo con cambios para su canje

Santa Cruz da un nuevo impulso al comercio local a través de los Bonos Consumo, cuya quinta edición arrancó el pasado junio con la venta de 26.500 bonos a un precio de 25 euros por unidad. No obstante, la campaña, que finalizará el próximo 16 de noviembre, ha querido reforzarse en su recta final con la puesta en marcha de tres nuevas medidas, las cuales comenzarán a aplicarse a partir de mañana y entre las que destaca el canje de bonos en cualquiera de los cinco distritos del municipio.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, explicó ayer que se trata de novedades acordadas en la comisión técnica de los Bonos Consumo, que consistirán “en la liberalización de bonos en cualquier establecimiento, independientemente del distrito; la venta de 654 que aún quedan disponibles, sin limitación de zonas, y el aumento del límite de canjeo para aquellos locales ubicados en la calle La Rosa, afectados por las actuales obras de rehabilitación. Negocios adheridos que pasarán a tener bonificaciones municipales de 6.000 a 8.000 euros”.
Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, detalló que “dado el éxito de la iniciativa, hemos querido darle un nuevo impulso con la adopción de estas medidas, con las que se beneficiarán tanto a la ciudadanía como el tejido empresarial”. Al respecto, adelantó que hoy se realizará un parón de mantenimiento en la página web www.bonoconsumosantacruz.com para calcular los bonos no vendidos y configurar estos cambios, por lo que ese día no se podrán adquirir, mientras que estas medidas se activarán a partir de las 12.00 horas del miércoles”.
En este sentido, Pérez abogó por que “estamos seguros de que en las próximas semanas el impacto económico de la iniciativa será aún mayor en cada uno de nuestros distritos” y recordó que “los establecimientos que aún no se han sumado a esta iniciativa están a tiempo de inscribirse y beneficiarse del gran impacto económico que está suponiendo para el comercio local”.
Actualmente, el tejido comercial de Santa Cruz ha canjeado el 85,43% de los Bonos Consumo vendidos, lo que suponen haber canjeado más de 550.000 euros, “una cantidad importante que se ha inyectado directamente en el tejido comercial de nuestro municipio”, aseveró la edil.
En cuanto a esta quinta edición de Bonos Consumo, Pérez informó de que “actualmente, el 93,73% de los establecimientos adheridos han canjeado al menos un bono, lo que supone que 299 negocios de los 319 inscritos se han visto beneficiados por la campaña. En cuanto a los distritos, el Suroeste ha canjeado ya el 95,82% de bonos vendidos, mientras que en Salud-La Salle se ha canjeado el 90,31%; en Centro-Ifara el 87,98%; en Anaga, el 69,74%, y en la calle La Rosa, el 67,70%”.
Desde el Ayuntamiento se hizo hincapié en que “de los 319 locales adheridos, un total de 60 han alcanzado el tope de facturación, es decir, que 47 comercios han llegado al límite de 4.000 euros, mientras que 13 de los 18 participantes de la calle La Rosa ya alcanzaron el cupo de los 6.000 euros acordados para los locales de esta zona”.
Por su parte, la concejala del distrito Centro-Ifara, Purificación Dávila, dijo que “desde el Ayuntamiento apoyamos cada nueva edición de los Bonos Consumo, este año con la dotación de 500.000 euros, y lo hacemos convencidos de que es una medida efectiva tanto para el comercio como para los ciudadanos”. Asimismo, la ampliación del límite para los comercios de la calle La Rosa “es una magnífica noticia porque permite seguir ayudando a los negocios de la zona que sigue inmersa en una profunda remodelación”. Obras que, añadió el alcalde, “se esperan concluir en el primer trimestre de 2026”.
Mientras, el presidente de Fauca, Abbas Moujir, aplaudió “el compromiso con el pequeño comercio y la oportunidad para seguir dinamizando la economía local”.
‘Hola, domingo’ regresa con “más bonos”
Los comercios de la zona centro volverán a beneficiarse de bonos consumo específicos con la segunda edición de la iniciativa Hola, domingo, a partir del próximo día 17, según anunció ayer a DIARIO DE AVISOS la consejera de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez. La edil indicó que “el pasado año pusimos en marcha esta acción como experiencia piloto para fomentar la actividad económica y de ocio de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) y la retomaremos este año con más bonos”.
En cuanto a la Mesa de Comercio para debatir la ampliación de la ZGAT, lo que permitiría a las grandes superficies abrir todos los domingos, el alcalde, José Manuel Bermúdez, incidió en que este foro se celebrará en octubre, pero “si no hay consenso entre las asociaciones Zona Centro y Fauca con las grandes superficies pues no se llevará a cabo”.