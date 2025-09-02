Cajasiete continúa apostando por la atención personal con la remodelación de su oficina de La Cuesta

La cooperativa de crédito canaria, Cajasiete, estrenó en el día de ayer las nuevas instalaciones de su oficina de La Cuesta, en San Cristóbal de La Laguna, renovadas bajo el modelo de Hogar Financiero.
La cooperativa de crédito ofrecerá en este nuevo emplazamiento un servicio de banca tradicional global, tanto para particulares como para empresas con el objetivo de acompañar al desarrollo de una zona clave en la isla y el municipio.
La entidad cuenta ya con 89 oficinas distribuidas por el archipiélago destacando, además de esta última renovación, la apertura en los últimos meses de dos nuevas sedes, una de ellas ubicada en el corazón de Madrid, con el objetivo de acercar sus servicios a todos los canarios residentes en la capital, y la inaugurada en la zona de Siete Palmas en Gran Canaria. A todo ello se suma la adquisición de un emblemático edificio en Las Palmas que tendrá como destino ser la futura sede central de la provincia.
Gracias a estas inversiones, en la atención presencial al público, alejadas de la tendencia del resto de actores del sector financiero, Cajasiete sitúa a nivel regional su cuota de mercado en cuanto al número de oficinas por encima del 14%.
La remodelación de la oficina de La Cuesta busca continuar impulsando su compromiso continuo con el crecimiento y desarrollo del archipiélago, fundamentado en los excelentes resultados obtenidos en los últimos años, logrando el mejor ratio de solvencia de las entidades que operan en Canarias con un 21,18%.
La oficina la integra un equipo de grandes profesionales comerciales al frente del cual se encuentra su director, Jacinto Delgado García.