El campo de fútbol de Charco del Pino, un paso más cerca de su remodelación

El Ayuntamiento de Granadilla de Abona sacó ayer a licitación la primera fase del proyecto de remodelación integral del campo de fútbol de Charco del Pino, dando respuesta a una demanda histórica de este núcleo.
Con una inversión de 838.921 euros y un plazo de ejecución estimado de cuatro meses, la intervención contempla una renovación completa de las instalaciones, que se desarrollarán en varias fases.
La primera de ellas contempla actuaciones de carácter esencial para la modernización del campo.
Entre ellas, destacan la colocación de césped artificial de última generación, la implantación de un nuevo sistema de riego, la instalación de un vallado de seguridad, la colocación de redes, la ejecución de las bases de cimentación para el futuro graderío con cubierta y la canalización de aguas pluviales hacia el barranco.
Además, se incorporará las canalizaciones y cimentación de los futuros báculos de iluminación, que aumentarán la eficiencia energética.
En una segunda fase, el proyecto incorporará la construcción de una pista de atletismo y la renovación integral del graderío.
El alcalde, José Domingo Regalado, destacó que la licitación de estas obras “es fruto del esfuerzo realizado en los últimos meses por este grupo de gobierno para dar respuesta a una demanda histórica del núcleo”.
AUTORIZACIÓN DE LA RFEF
El edil de Obras, Marcos Antonio Rodríguez, precisó que el Consistorio ya cuenta con la autorización de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), un trámite que supuso uno de los principales obstáculos para la ejecución del proyecto.
La titularidad del campo pertenece a la RFEF y, tras la firma de un convenio de cesión, la normativa obliga a que cualquier intervención de envergadura cuente con la autorización de este ente, tal y como establece el artículo 4 de sus estatutos.
A esta circunstancia se añadió la complejidad del terreno, que se asienta sobre un barranco. Esta condición llevó al Consejo Insular de Aguas a exigir modificaciones en el sistema de recogida de pluviales.
Asimismo, la obra también ha estado sujeta a distintas afecciones derivadas de infraestructuras hidráulicas.