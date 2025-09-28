Cantabria, mosaico de paisajes y experiencias

Mar y montaña se dan la mano con escenarios que invitan a la contemplación, al descanso o a la aventura. El azul del Cantábrico y los infinitos verdes de sus praderías pintan un mosaico único, cargado de historia y cultura y mucha naturaleza.
Recorrer la geografía cántabra es encontrarse con acantilados y montañas; palacios y casonas de piedra; balnearios y gastronomía; deporte y arte; villas marineras y pueblos con encanto. Hay mil maneras de combinar los placeres del viaje por una región que desborda naturaleza en rincones tan especiales como el Geoparque Mundial de la Unesco Costa Quebrada o el Parque Nacional de Picos de Europa.
Binter cumple cinco años conectando con este paraíso con vuelos desde Gran Canaria y Tenerife Norte cinco días a la semana y con conexiones gratuitas desde el resto de las islas.
Cantabria invita a viajar en el tiempo y conocer sus diez cuevas con pinturas paleolíticas Patrimonio de la Humanidad. Altamira es la más conocida y descubrirla es un placer recorriendo el museo y la neocueva, una réplica exacta de la original. Para quien se quede con ganas de disfrutar en vivo de pinturas realizadas hace 40.000 años, hay otras cavidades reconocidas por la UNESCO como las de Monte Castillo, Covalanas o El Pendo.
El patrimonio cultural es infinito en Cantabria, con uno de los conjuntos de arquitectura rupestre más destacados de Europa en Valderredible; colegiatas románicas como las de Castañeda o Cervatos; la ruta de las iglesias góticas de la costa o el conjunto de edificios modernistas que reúne la localidad de Comillas, con ‘El Capricho de Gaudí’.
El catálogo de experiencias también incluye disfrutar de la naturaleza activamente: surf, senderismo, espeleología, esquí, vías ferratas. Esta comunidad es el paraíso para los amantes del deporte. La comarca de Liébana es uno de los destinos perfectos para disfrutar de actividades de montaña y los santuarios del surf de Ribamontán al Mar, Noja, Santander o Suances gozan de fama mundial.
Para descubrir la esencia cultural y las tradiciones, nada mejor que recorrer los pueblos de interior con sus casonas montañesas, como Potes, Mogrovejo, Carmona, Bárcena Mayor, Santillana del Mar, Comillas y Liérganes, considerados entre los más bonitos de España, o descubrir los Valles Pasiegos y su paisaje moteado por 10.000 cabañas, una arquitectura única en el mundo. Laredo, Castro Urdiales o San Vicente de la Barquera son la perfecta combinación de patrimonio y esencia marinera.
Uno no se puede ir de Cantabria sin disfrutar de su capital: Santander. Naturaleza y buena gastronomía se conjugan en un entorno privilegiado frente a una de las bahías más bonitas del mundo. La Península de la Magdalena con su palacio, los edificios señoriales del Paseo de Pereda o el Sardinero son símbolos de una ciudad que sobresale por su oferta cultural, con el Centro Botín como ejemplo de vanguardia.