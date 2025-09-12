El PSOE lucha contra el céntimo forestal en los 31 municipios de Tenerife: “Penaliza a los que tienen menos recursos”

El PSOE de Tenerife celebró ayer una reunión con alcaldes, alcaldesas y portavoces de los grupos socialistas de los 31 municipios de la Isla, junto a miembros del Grupo Socialista en el Cabildo y de la Comisión Ejecutiva Insular, encabezada por la secretaria general, Tamara Raya, para coordinar las iniciativas políticas ante el comienzo del curso político.
En la reunión, los responsables municipales firmaron una declaración conjunta contra la implantación del céntimo forestal en Tenerife, un recargo por litro de gasolina y gasóleo impulsado por Coalición Canaria y el Partido Popular en el Cabildo, según informaron ayer desde el partido.
Esta declaración conjunta recoge el rechazo al céntimo forestal por tratarse de una medida “regresiva e injusta, que penaliza a quienes menos recursos tienen”, e insta al Cabildo a retirarla para sustituirla por una “fiscalidad ecológica justa y progresiva”, fundamentada en la mejora del transporte público, el apoyo a trabajadores, autónomos, jóvenes, transportistas y al sector primario, así como en la implantación de una ecotasa turística que grave a los visitantes no residentes, indicaron.
“El PSOE de Tenerife ya ha llevado una enmienda a la totalidad al pleno del Cabildo en contra del céntimo forestal y la vamos a llevar también como moción a los plenos de los 31 municipios de la Isla”, anunció Tamara Raya.
La dirigente socialista advirtió de que “no se puede castigar a los tinerfeños por los efectos del turismo”, subrayando que este impuesto “recae directamente sobre las familias trabajadoras, mientras se sigue rechazando que los turistas contribuyan con una ecotasa”.
Asimismo, PSOE de Tenerife abordó otros asuntos prioritarios. Entre ellos, el Centro Nacional de Vulcanología, que los socialistas defienden que debe tener su sede en Tenerife, “ya que aquí está el mayor riesgo volcánico, la investigación más avanzada gracias a Involcan y décadas de inversión pública”.
Tamara Raya recalcó que “lo lógico es que Tenerife acoja la sede nacional, y no que la presidenta del Cabildo debilite las opciones de la Isla cediendo a los intereses internos de su partido, con la propuesta imposible de una sede conjunta”. Y añadió que “en contra de sus declaraciones, la sede en Canarias está garantizada por el Gobierno del Estado desde el año 2022, tanto por parte del presidente como de la ministra. Además, se trata de un centro para la investigación vulcanológica, no para la reconstrucción”.
Por otro lado, las alcaldesas, alcaldes y portavoces socialistas, especialmente los más afectados por el riesgo volcánico, “alertaron de la falta de información y de coordinación efectiva del Cabildo con los municipios”, según denunciaron desde el Partido Socialista, y tras la reciente reunión mantenida entre las corporaciones insular y municipales, además del simulacro que se efectuará en los próximos días.
Asimismo, los socialistas reclamaron más compromiso del Gobierno de Canarias y del Cabildo en materias como la dependencia, vertidos y la filoxera, recordando que el actual grupo de gobierno insular ha dejado sin ejecutar más de 365 millones en dos años, incluidos 27 millones en políticas ambientales.
Tráfico y vivienda
Además, Tamara Raya criticó que “Coalición Canaria y Rosa Dávila llegaron prometiendo acabar con las colas en 90 días. Vamos camino de los 900 días y la realidad es que en Tenerife no se ha iniciado ni una sola obra nueva, mientras que en Gran Canaria y en La Gomera sí se ejecutan. Eso responde a los intereses políticos de Coalición Canaria, y lo más grave es que la presidenta insular es incapaz de plantarse ante el consejero de su propio partido para defender los intereses de Tenerife”.
La secretaria general advirtió también de que “tampoco se ha construido ni una sola de las viviendas prometidas por el Cabildo. Se expulsa a los tinerfeños cada vez más lejos de sus lugares de trabajo, empeorando la vida de miles de familias”.