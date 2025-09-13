La subida de los productos básicos dispara la cesta de la compra en Canarias

Los productos que componen la cesta de la compra en Canarias se han encarecido en el último año, en algunos casos, muy por encima de la media general del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en agosto subió el 2,2% en las Islas en comparación con el mismo mes del año pasado, que quedó por debajo de la media nacional, del 2,7%.
El Instituto Nacional de Estadística confirma esa percepción generalizada de que los precios de la alimentación no paran de subir y de que cada vez hay que destinar una cuantía mayor del presupuesto familiar para llenar la despensa, lo que afecta especialmente a los hogares con menor capacidad adquisitiva.
Si bien los datos globales de alimentación apuntan a un incremento de los precios de solo el 1,6%, un análisis más detallado permite observar productos que se encarecen hasta un 15% desde agosto de 2024.
La carne de vacuno, por ejemplo, cuesta el 13,3% más, lo que supone que, si se toma como referencia un gasto medio de 50 euros al mes en este producto, su encarecimiento origina que hoy el consumidor pague 6,65 euros más que hace un año, hasta alcanzar un total de 56,65.
Otro producto básico que se ha encarecido de manera importante son los huevos, que cuestan hoy el 12,7% más. El café y el cacao, sin ser alimentos de primera necesidad, son los que más se encarecen: el 14,8% desde agosto de 2024. Las legumbres y hortalizas frescas, básicas en los menús, han incrementado su precio el 12%, lo que supone que, por cada diez euros de gasto en estas materias, el sobrecoste que se paga actualmente es de dos euros. Lo que hace un año costaba diez euros, hoy se eleva a doce.
Con subidas algo más moderadas pero también por encima de la media se sitúan el pescado fresco y congelado, que se encarece el 5,9%; el pollo, que cuesta el 4,6% más, y las frutas frescas, que pagamos el 4,3% más caras.
En el extremo contrario, solo unos pocos productos, aunque alguno muy significativo, como el aceite, que después de la fortísima subida de precios que experimentó en 2023 y 2024, se ha abaratado el 34,2% en el último año, un alivio para los bolsillos de los consumidores.
Si se tienen en cuenta los últimos cuatro años, tomando la base de 2021 que usa el INE como referencia, la media de incremento de la cesta de la compra es del 34,1% en las Islas, con los huevos a la cabeza, al registrar un encarecimiento del 71,4%, seguidos del azúcar, que ha subido el 58,6%; la carne de vacuno, que cuesta hoy el 52% más que hace cuatro años; o las legumbres y hortalizas frescas, que están el 45% más caras.
Varios factores inciden en los precios
El secretario general de la Asociación de Supermercados, (Asuican), Alonso Fernández, señala que son varios los factores que explican el encarecimiento de los productos básicos, entre los que cita la Ley de Bienestar Animal, que ha generado una caída de la oferta, al tener que reducir los productores las cifras de animales, y pone como ejemplo el caso de los huevos. “Canarias se autoabastecía en un 80% de producto local y ahora estaremos en un 60%. Al ampliar el espacio que necesitan las gallinas, hay que reducir”, explica.
También recuerda que “venimos arrastrando las consecuencias del conflicto en Ucrania, a lo que se suman los problemas de los productores de cacao y café en terceros países, o el efecto que está teniendo el uso de azúcar para la fabricación de biocombustibles, que merma la producción para el consumo”.
Asimismo, alude al descreste continuo del Régimen Específico de Abastecimento (REA), lo que se traduce en menos ayudas a la importación de productos. A ello se añade el encarecimiento del transporte de mercancías y la menor oferta, así como el gravamen que supone el AIEM.
Aun así, desde Asuican se insiste en que los supermercados ajustan márgenes y hacen un esfuerzo para tener producto local en sus estanterías. “Los supermercados somos los mayores consumidores de producto local en Canarias y la tendencia es vender cada vez más. Nuestra apuesta es absoluta por apoyar y pagar el precio que cuesta el producto local”, asegura.
Canarias registra la mayor subida del país en el coste de la comida desde 2021
Los datos del IPC toman como base el año 2021,una referencia de la que partir para observar el incremento o descenso de los precios. En ese tiempo, Canarias ha registrado un encarecimiento generalizado del 18,5% en lo que se conoce como el coste de la vida, cifra similar a la del conjunto nacional, del 18,8%.
El epígrafe que más ha subido en estos cuatro años es, con mucha diferencia, el de alimentos y bebidas, productos que se han encarecido el 34,1% en las Islas, que se colocan a la cabeza del país, donde, de media, los precios de la alimentación han crecido el 31,5% en cuatro años.
La directora de la Cámara de Comercio de la provincia tinerfeña, Lola Pérez, señala que este incremento comenzó en los meses posteriores al inicio de la invasión de Ucrania, que originó no solo que subieran los precios, sino un desabastecimiento generalizado en productos como los cereales. Ya a finales de 2022, empezó la escalada, pero fue en febrero de 2023 cuando los precios de la alimentación subieron el 18% interanual, marcando un máximo.
A partir de ahí, las subidas fueron algo más moderadas, hasta que a partir de agosto del año pasado se han ido conteniendo, lo que no significa que hayan bajado los precios, sino que han crecido a menor ritmo, por debajo de la media nacional.