Anuncian cortes de tráfico en 3 calles de La Laguna

La concejalía de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Ayuntamiento de La Laguna ha programado para esta semana diversas actuaciones de reasfaltado y reacondicionamiento en tres calles del municipio. Estas intervenciones se enmarcan en la planificación anual del Consistorio para la mejora de la circulación vial de los seis distritos.
El edil responsable del Área, Ángel Chinea, explicó que “estas labores nos ayudan no sólo a mejorar el estado del firme, arreglar desperfectos o prevenir cualquier incidencia en el viario lagunero, sino a resolver problemas que se detecten en aceras, mobiliario público e incluso en sistemas de abastecimiento y alcantarillado que prestan servicio en la zona y que son peticiones directas de la ciudadanía”.
El primero de los proyectos previstos arrancó este lunes en un tramo de la calle Volcán Etna, ubicada en el entorno de Las Chumberas, el cual se extenderá durante tres días, en función de que las condiciones climatológicas favorezcan el asentamiento de la nueva capa de rodadura.
Un plan de trabajo similar se llevará a cabo en la calle Los Huaracheros, muy cerca del camino La Rúa, a partir del 24 de septiembre, y en la calle Mateo Galván Rojas (El Bronco-Lomo Largo), desde el próximo 25 de septiembre. En ambos casos, la duración prevista de estas labores será de dos días.
El Área de Obras, Infraestructuras y Accesibilidad del Consistorio ya ha comunicado previamente los cortes y desvíos de tráfico, prohibiciones provisionales de estacionamiento y otras indicaciones de interés a los vecinos y vecinas afectados y a los comercios locales que operan en estas tres calles.
Además, el Ayuntamiento de La Laguna pone a disposición de la ciudadanía a través del teléfono de contacto 689 502 512 y el correo electrónico incidenciasviaslalaguna@vias.es para hacer llegar cualquier incidencia a la Corporación local.