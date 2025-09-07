Eclipse lunar total del 7 de septiembre en Canarias: dónde y cuándo verlo mejor

Los amantes del mundo de la astronomía tienen una cita hoy, 7 de septiembre, con un eclipse lunnar total que en Canarias será parcial y para el que habrá que estar atento a la nubosidad, como ya advirtió la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).
La Aemet ha advertido que la abundante nubosidad prevista para este domingo 7 de septiembre podría complicar la observación del eclipse lunar total, un fenómeno que durante unos minutos teñirá de rojo la superficie del satélite y que popularmente se conoce como “luna de sangre”.
Eclipse lunar en Canarias
Pese a todo, desde Canarias podremos ver parte de ese eclipse lunar. A partir de las 20.15 horas, la Tierra comenzará a proyectar su sombra sobre la Luna, tiñéndola de un matiz rojizo que llamará la atención de quienes levanten la vista al cielo.
El fenómeno será visible en buena parte de España, siempre y cuando las nubes lo permitan. A diferencia de los eclipses solares, este tipo de evento no requiere medidas de protección, basta con situarse en un lugar con horizonte despejado y disfrutar del cambio de tonalidad.
En Canarias, el tono rojizo inicial no estará provocado por el eclipse en sí, sino por el hecho de que la Luna saldrá próxima al horizonte, quedando como Luna llena alrededor de las 21.00 horas, es decir, durará alrededor de 45 minutos.
En la mayoría de la península, así como en Baleares, Ceuta y Melilla, la luna aparecerá ya en plena fase total del eclipse, de modo que únicamente podrá contemplarse la parte final de ese proceso. En cambio, en el oeste de Galicia y en el Archipiélago canario, la totalidad habrá concluido antes de la salida de la luna, lo que permitirá ver únicamente los últimos instantes de la fase parcial.
La mejor manera de verlo será en lugares con cierta altitud y, además, alejados de grandes esposiciones a la luz artificial, como en las ciudades, donde la contaminación lumínica es evidente.