Un eclipse único en años teñirá ‘de sangre’ la Luna este fin de semana: cómo y cuándo verlo

La noche del 7 al 8 de septiembre tendrá lugar un eclipse lunar total, también conocido como Luna de Sangre, un fenómeno en el que la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra sobre el satélite, que adquiere tonalidades anaranjadas y rojizas debido a la refracción de la luz solar en la atmósfera terrestre.
Horarios del eclipse
Según el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse se iniciará a las 16:29 horas (hora canaria) con la fase penumbral. A las 17:27 horas comenzará la fase parcial, cuando la sombra de la Tierra avance sobre la superficie lunar.
La fase total se desarrollará entre las 18:31 y las 19:53 horas, alcanzando su punto máximo a las 19:11 horas, con una duración de 82 minutos, una de las más largas de la década. El fenómeno concluirá a las 20:43 horas, cuando la Luna recupere su aspecto habitual.
¿Se podrá ver desde Canarias?
En gran parte del país, la Luna saldrá por el horizonte ya eclipsada. En ciudades como Madrid, solo se podrá observar el final de la fase total durante unos 18 minutos, mientras que en zonas del Mediterráneo, como Barcelona o Alicante, será visible por más tiempo.
En Cáceres, apenas se apreciará unos minutos teñida de rojo, mientras que en la zona occidental de Galicia y en Canarias, la Luna emergerá en el cielo cuando la fase total ya haya terminado, por lo que únicamente se podrá observar el final del eclipse parcial.
Este será el segundo y último eclipse lunar de 2025 visible desde España. El próximo se producirá los días 2 y 3 de marzo de 2026, aunque no podrá observarse desde el territorio nacional. Para contemplar de nuevo un fenómeno de este tipo en España habrá que esperar hasta el 31 de diciembre de 2028.
Dónde y cómo observarlo
El eclipse será visible en gran parte del planeta, incluyendo Europa, África, Asia, Oceanía y América del Sur, mientras que en Norteamérica no podrá observarse en su totalidad, salvo en zonas de Alaska.
En España, no será necesario utilizar gafas de protección, ya que a diferencia de los eclipses solares, los lunares son completamente seguros de observar a simple vista. Se recomienda elegir lugares alejados de la contaminación lumínica y con horizontes despejados.
Durante el evento, también podrá apreciarse Saturno muy cerca de la Luna, a unos 3,5 grados de separación, lo que permitirá observar el planeta y sus anillos con la ayuda de telescopios o prismáticos.
@lapardelacosmica ECLIPSE LUNAR del 7 de septiembre 2025 #eclipse #eclipselunar #astronomia ♬ Ghibli-style emotional piano solo(1440785) – yumehito