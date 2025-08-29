Ya hay fecha para el espectacular eclipse solar total que se podrá ver desde Canarias

El 12 de agosto de 2026 el cielo ofrecerá un espectáculo único: un eclipse solar total que será visible en varios puntos del planeta. En Canarias, aunque no se podrá contemplar en su totalidad, el fenómeno alcanzará un nivel de ocultación del 67 % al 74 % del Sol, según la isla, justo antes de la puesta de sol.
En el resto de España, la situación variará. En lugares como Teruel sí se podrá disfrutar del eclipse solar completo, que se prolongará durante alrededor de una hora y 40 minutos, desde el inicio de la parcialidad hasta el final del evento.
“Aunque no será posible observarlo en su totalidad desde el Archipiélago, sí veremos cómo más de la mitad del disco solar queda cubierto por la Luna”, explica Nayra Rodríguez, divulgadora del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), en declaraciones a RTVC.
La magnitud de este acontecimiento cobra mayor relevancia si se tiene en cuenta que en España no se registra un eclipse solar total desde 1912, y que en Canarias el último ocurrió en 1959.
El eclipse solar no solo atraerá a astrónomos y aficionados, sino también a un amplio público general que, ya sea desde las Islas con un atardecer parcial o desde la península con la visión total, tendrá la oportunidad de disfrutar de una experiencia científica y natural irrepetible.
La Comisión Nacional del Eclipse prevé la llegada de miles de visitantes a las zonas de observación y recuerda la importancia de seguir las medidas de seguridad, como el uso de filtros solares adecuados. Además, subraya el valor educativo de este fenómeno para fomentar el interés por la ciencia en las nuevas generaciones.
Un fenómeno único que no volverá a repetirse pronto
El eclipse de 2026 será el primero total visible desde suelo español en 121 años. En Canarias, aunque no se alcanzará la totalidad, la magnitud será mucho mayor que en anteriores eclipses solares parciales. Y lo mejor: habrá otra oportunidad al año siguiente, ya que el 2 de agosto de 2027 se producirá otro eclipse total cuya franja de oscuridad pasará por el sur peninsular y el norte de África, aunque en Canarias será menos profundo que el de 2026.
Este tipo de fenómenos son especialmente valorados por la comunidad científica, educativa y turística. Instituciones como el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ya han anticipado que este tipo de eventos puede convertirse en una herramienta de divulgación clave y un atractivo turístico astronómico de primer nivel para el Archipiélago.
Calendario aproximado del eclipse solar en Canarias (12 de agosto de 2026)
- Inicio del eclipse parcial: 19:14 h (hora local, aproximada)
- Máximo del eclipse: 20:17 h
- Final del eclipse: 21:13 h (ya con el Sol prácticamente en el horizonte)