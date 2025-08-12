La ‘Luna de Sangre’ más impresionante de los últimos años será visible en Canarias

El próximo eclipse lunar total será el más largo desde 2022 y podrá verse desde Canarias. Durante la noche del domingo 7 al lunes 8 de septiembre, más de 6.200 millones de personas en todo el mundo podrán contemplar cómo la Luna adquiere un tono rojo intenso al atravesar por completo la sombra de la Tierra.
El fenómeno, conocido como ‘Luna de Sangre’, se prolongará durante 5 horas y 27 minutos, con 1 hora y 22 minutos de totalidad, el periodo en el que el satélite permanecerá completamente inmerso en la umbra terrestre.
Según la NASA, el característico color rojo oscuro se produce porque la luz solar se filtra y se curva a través de la atmósfera antes de llegar a la superficie lunar.
Visibilidad por regiones
El eclipse será observable desde América, Europa, África, Asia y Oceanía, quedando fuera únicamente algunas zonas del este de Australia y Nueva Zelanda. En España y Canarias, la totalidad será visible entre las 19:30 y las 20:52 horas (hora peninsular), coincidiendo en el Archipiélago con la salida de la Luna por el horizonte este.
En ciudades como Mumbai, la totalidad se extenderá desde las 23:00 hasta las 00:22 del lunes 8, mientras que en Perth (Australia) comenzará a la 1:30 de la madrugada. En buena parte de Europa, incluida Canarias, el eclipse se observará con la Luna baja en el cielo, lo que aportará una imagen característica de estos eventos.
Aproximadamente el 36% del diámetro lunar atravesará la parte más densa de la sombra terrestre, lo que intensificará el color rojizo. Además, el fenómeno tendrá lugar apenas 2,7 días antes del perigeo, lo que hará que el tamaño aparente de la Luna sea ligeramente mayor, aunque la diferencia será difícil de percibir a simple vista.
Recomendaciones para la observación
La NASA aconseja buscar lugares con cielos despejados y lejos de la contaminación lumínica. En Canarias, las zonas de alta montaña y miradores apartados son puntos recomendados para este tipo de observaciones. El uso de binoculares o telescopios permitirá apreciar con más detalle los matices de la superficie lunar durante la totalidad.
Otro eclipse en septiembre
Septiembre de 2025 contará con otro fenómeno astronómico relevante: el 21 de septiembre se producirá un eclipse parcial de Sol, visible desde Australia, la Antártida y algunas islas de los océanos Pacífico y Atlántico. En este caso, la Luna cubrirá solo una parte del disco solar, creando un efecto de media luna.