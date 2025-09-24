El calor da tregua en Canarias: así será la previsión de lluvias de la Aemet

La previsión meteorológica para hoy indica que estará nuboso en el norte con apertura de claros durante las horas centrales donde no se descartan precipitaciones débiles y ocasionales y en el resto de zonas poco nuboso, a excepción de las vertientes sur y oeste donde se esperan intervalos y baja probabilidad de alguna lluvia aislada asociada a nubes de evolución en horas de la tarde, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas sufrirán pocos cambios y los termómetros oscilarán entre los 26 grados de máxima en Tenerife y los 16 grados de mínima en la isla de El Hierro.
El viento soplará moderado del nordeste, con brisas en costas del suroeste.
En el norte de Gran Canaria, donde no se descartan precipitaciones débiles, más probables durante las primeras y últimas horas del día, principalmente en medianías, y tendiendo a intervalos nubosos durante las horas centrales.
Mientras, en el resto de zonas estará poco nuboso con intervalos ocasionales, pudiéndose formar nubes de evolución en horas de la tarde en el interior y en la vertiente sur y oeste, donde no se descartan precipitaciones aisladas.
En cuanto a Lanzarote y Fuerteventura, habrá cielo nuboso en la mitad norte, abriéndose claros durante el día; y en el resto de zonas predominarán los intervalos nubosos o poco nuboso, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
Las temperaturas experimentarán pocos cambios en general. En Las Palmas de Gran Canaria los termómetros oscilarán entre los 21ºC de mínima y los 25ºC de máxima.
Respecto al viento, será moderado del norte, con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste. En cumbres, viento flojo o moderado del norte. Brisas en costas del suroeste.