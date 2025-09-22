El Gobierno de Canarias actualiza las situaciones meteorológicas que afectan a las Islas: sigue activa una prealerta

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha dado por finalizadas las diferentes situaciones de alerta y prealerta decretadas en las últimas jornadas por incendios forestales, temperaturas máximas y calima en el Archipiélago.
En el caso del riesgo de incendios forestales, la situación de alerta pasa a prealerta este lunes a las 08.00 horas, tras la finalización del episodio de calor e inestabilidad atmosférica.
La medida afecta a Tenerife, El Hierro, La Palma, La Gomera y Gran Canaria, en cotas superiores a los 200 metros en la vertiente norte y a partir de los 400 metros en el resto.
Se recuerda que sigue en vigor la declaración de prealerta por riesgo de incendio forestal emitida el 1 de junio de 2025, conforme al Plan INFOCA.
Adiós al episodio de calor
En paralelo, el Ejecutivo canario también puso fin este lunes, a la misma hora, a la prealerta por temperaturas máximas, una decisión adoptada en base a la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
Por último, el Gobierno ya había finalizado el domingo, a las 22.00 horas, la prealerta por calima en toda la Comunidad Autónoma, al darse por concluidas las condiciones meteorológicas que justificaron su activación.
La Dirección General de Emergencias recuerda que, aunque se haya rebajado el nivel de riesgo, la población debe seguir las recomendaciones de autoprotección incluidas en el Plan INFOCA, especialmente en lo relativo a la prevención de incendios forestales en entornos rurales y en la protección de animales domésticos.
Recomendaciones
Consejos preventivos
- No tire colillas encendidas ni cerillas, ni caminando ni por la ventana del coche.
- No lance cohetes, petardos, fuegos artificiales u otros artefactos que contengan fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas ni, sobre todo, en urbanizaciones rodeadas por bosque.
- No deje nunca basura ni desperdicios en el bosque. Utilice los servicios de recogida y los contenedores adecuados.
- Elimine las ramas que toquen la fachada de su casa.
- Tenga preparadas herramientas básicas contra incendios (mangueras, hachas) y alguna reserva de agua.
Si tiene animales en casa
- Revise previamente que su animal está identificado y que las vacunaciones y desparasitaciones están al día para poder protegerlo y facilitar su alojamiento en instalaciones provisionales con otros animales y / o personas, así como su rápida recuperación en caso de pérdida.
- Tenga preparada una mochila de emergencia con trasportín plegable, documentación del animal (cartilla o pasaporte, licencia de animales potencialmente peligrosos e historial de tratamientos), recipientes con agua y comida para dos o tres días, collar (si es posible reflectante con placa con su nombre, persona de contacto y teléfono), correa, bozal, bolsa para heces y botiquín si el animal necesita tratamiento.
- Valore previamente con qué familiar o amigo en otras áreas que pueda hacerse cargo del animal.
- Asegúrese de que sus datos de contacto están correctamente actualizados en el Registro Canario de Identificación Animal, principalmente teléfonos fijo y móvil. Es muy importante a efectos de localizar el propietario del animal en caso de pérdida u otras incidencias que se puedan producir.
Consejos si nos sorprende el fuego
- Mantenga la calma y no propague rumores infundidos.
- Llame al 1-1-2 y siga en todo caso las indicaciones de las autoridades.
- Si hay que desalojar, baje los interruptores de la luz y del gas, coja lo imprescindible (documentación, dinero y medicamentos) y vaya donde le indiquen los servicios de seguridad.
- Si el fuego rodea la casa, refúgiese dentro, cierre puertas y ventanas y tape cualquier agujero.
- Llene de agua bañera y fregaderos, rocíe de agua las puertas y las ventanas y coloque toallas mojadas bajo las puertas.
- Apague todos los suministros y protéjase con ropa de algodón. Si hay mucho humo, deje las luces encendidas y respire a ras de tierra.
- Diríjase al punto de reunión establecido por las autoridades, donde se separarán personas de animales si fuera preciso.
- Trate de utilizar un solo vehículo para evacuar a toda la familia, incluyendo a los animales.
- Salga con suficiente tiempo para escalonar la evacuación.
- Siga las rutas de evacuación recomendadas, evitando los atajos.
- En campo abierto, aléjese en dirección opuesta al viento y, si puede, entre en zona ya quemada.
- Moje un pañuelo y tápese la cara para evitar el humo. No se refugie en pozos ni en cuevas. Cerca del mar acérquese al agua y, si es necesario, entre dentro.
- Si está en el coche, haga una pausa en un lugar protegido, cierre las puertas y las ventanas y detenga la ventilación del coche.
- Encienda los faros para que le puedan encontrar en medio del humo.
- Si encuentra un animal silvestre herido por un incendio, envuélvelo en una manta, una toalla o una pieza grande de vestir, métalo en una caja (si cabe) o en el coche y diríjase al centro de recuperación de fauna silvestre más cercano. Si ve que no puedes hacerlo por sí mismo, llame a los servicios de asistencia o póngase en contacto con el centro de recuperación de fauna silvestre más cercano.
Si tiene animales en casa
- En caso de evacuación, coja la mochila de emergencia.
- Deje constancia en la puerta de casa que ha sido evacuado con animal.
- Diríjase con los animales a los puntos de filiación en los albergues, refugios o zonas habilitadas, siguiendo las instrucciones de las autoridades.
- Trate de utilizar un solo vehículo para evacuar a toda la familia, incluyendo
a los animales.
- Salga con suficiente tiempo para escalonar la evacuación.
- Siga las rutas de evacuación recomendadas, evitando los atajos.